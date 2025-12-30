Uống nước ấm hay nước lạnh có ảnh hưởng đến thận không?

Thận chịu trách nhiệm lọc máu, điều hòa nước, chất điện giải và đào thải chất thải chuyển hóa qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu giảm, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng gánh nặng hoạt động cho thận. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc tổn thương thận cấp. Chính vì vậy, các khuyến nghị sức khỏe đều yêu cầu mọi người uống đủ nước, tránh mất nước.

Uống nước ấm vào buổi sáng thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn ẢNH: AI

Trên thực tế, nước sau khi uống vào cơ thể sẽ nhanh chóng được điều hòa về gần nhiệt độ cơ thể. Dù có uống nước ấm hay nước lạnh, chất lỏng đó không đi thẳng đến thận với nhiệt độ ban đầu. Trước khi được thận lọc, nước đã được làm ấm hoặc làm mát trong ruột. Vì vậy, thận không cảm nhận nước nóng hay lạnh, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Điều mà nhiệt độ nước ảnh hưởng nhiều hơn lại nằm ở cảm giác khi uống. Nhiệt độ phù hợp có thể khiến bạn uống nước dễ chịu hơn, uống được nhiều hơn và đều hơn trong ngày. Ngược lại, nếu không thích nước quá lạnh hoặc quá ấm, mọi người có xu hướng uống ít đi, từ đó mới gián tiếp gây bất lợi cho thận.

Trong một số tình huống cụ thể, nước mát và nước lạnh có thể mang lại lợi ích thực tế hơn. Khi thời tiết nóng hoặc khi vận động, cơ thể mất nước qua mồ hôi và nhiệt độ lõi có xu hướng tăng. Một số nghiên cứu sinh lý học cho thấy uống nước lạnh hoặc nước mát trong lúc vận động có thể giúp làm chậm sự gia tăng thân nhiệt lõi và cải thiện khả năng chịu nóng so với uống nước ấm. Ngược lại, nước ấm lại thường được nhiều người ưa chuộng vào buổi sáng hoặc khi thời tiết lạnh vì cảm giác dễ chịu ở họng và dạ dày.

Không nên uống nước quá nóng

Tuy nhiên, mọi người không nên thường xuyên uống nước quá nóng. Một số bằng chứng khoa học cho thấy uống nước quá nóng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nguyên nhân là do nhiệt độ cao gây tổn thương niêm mạc thực quản. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại sẽ khiến tế bào ung thư hình thành. Nước quá nóng được xem là nước từ 65°C trở lên.

Nhiệt độ nước hợp lý nhất khi uống là mức nhiệt độ giúp chúng ta uống đều, uống đủ và không gây khó chịu. Trong ngày nóng hoặc khi vận động, nước mát có thể giúp bù nước hiệu quả hơn, trong khi trời lạnh hoặc buổi sáng thì nước ấm vừa phải thường sẽ dễ chịu hơn, theo Eating Well.