Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống nước ấm hay nước lạnh có ảnh hưởng đến thận không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/12/2025 00:08 GMT+7

Một trong những điều quan trọng nhất với thận là cơ thể được cung cấp đủ nước. Nước giúp duy trì được lưu lượng máu đến thận và quá trình lọc máu diễn ra ổn định.

Thận chịu trách nhiệm lọc máu, điều hòa nước, chất điện giải và đào thải chất thải chuyển hóa qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu giảm, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng gánh nặng hoạt động cho thận. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc tổn thương thận cấp. Chính vì vậy, các khuyến nghị sức khỏe đều yêu cầu mọi người uống đủ nước, tránh mất nước.

Uống nước ấm hay nước lạnh: thận 'thích' loại nào hơn ? - Ảnh 1.

Uống nước ấm vào buổi sáng thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn

ẢNH: AI

Trên thực tế, nước sau khi uống vào cơ thể sẽ nhanh chóng được điều hòa về gần nhiệt độ cơ thể. Dù có uống nước ấm hay nước lạnh, chất lỏng đó không đi thẳng đến thận với nhiệt độ ban đầu. Trước khi được thận lọc, nước đã được làm ấm hoặc làm mát trong ruột. Vì vậy, thận không cảm nhận nước nóng hay lạnh, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Điều mà nhiệt độ nước ảnh hưởng nhiều hơn lại nằm ở cảm giác khi uống. Nhiệt độ phù hợp có thể khiến bạn uống nước dễ chịu hơn, uống được nhiều hơn và đều hơn trong ngày. Ngược lại, nếu không thích nước quá lạnh hoặc quá ấm, mọi người có xu hướng uống ít đi, từ đó mới gián tiếp gây bất lợi cho thận.

Trong một số tình huống cụ thể, nước mát và nước lạnh có thể mang lại lợi ích thực tế hơn. Khi thời tiết nóng hoặc khi vận động, cơ thể mất nước qua mồ hôi và nhiệt độ lõi có xu hướng tăng. Một số nghiên cứu sinh lý học cho thấy uống nước lạnh hoặc nước mát trong lúc vận động có thể giúp làm chậm sự gia tăng thân nhiệt lõi và cải thiện khả năng chịu nóng so với uống nước ấm. Ngược lại, nước ấm lại thường được nhiều người ưa chuộng vào buổi sáng hoặc khi thời tiết lạnh vì cảm giác dễ chịu ở họng và dạ dày.

Không nên uống nước quá nóng

Tuy nhiên, mọi người không nên thường xuyên uống nước quá nóng. Một số bằng chứng khoa học cho thấy uống nước quá nóng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nguyên nhân là do nhiệt độ cao gây tổn thương niêm mạc thực quản. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại sẽ khiến tế bào ung thư hình thành. Nước quá nóng được xem là nước từ 65°C trở lên.

Nhiệt độ nước hợp lý nhất khi uống là mức nhiệt độ giúp chúng ta uống đều, uống đủ và không gây khó chịu. Trong ngày nóng hoặc khi vận động, nước mát có thể giúp bù nước hiệu quả hơn, trong khi trời lạnh hoặc buổi sáng thì nước ấm vừa phải thường sẽ dễ chịu hơn, theo Eating Well.

Tin liên quan

Màu sắc nước tiểu tiết lộ gì về sức khỏe thận?

Màu sắc nước tiểu tiết lộ gì về sức khỏe thận?

Những thay đổi trong màu sắc nước tiểu chỉ là tạm thời và vô hại. Nguyên nhân có thể liên quan đến chế độ ăn uống hoặc tình trạng dư thừa hay thiếu nước trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu những thay đổi này diễn ra thường xuyên thì có thể thận đang gặp vấn đề.

Khám phá thêm chủ đề

thận nước ấm nước mát sỏi thận ung thư thực quản Nước lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận