25 tuổi suy thận nặng, chàng trai phải lọc máu 3 lần/tuần

Từ viêm cầu thận đến suy thận giai đoạn cuối phải ghép thận

Năm 2024, anh Đ. tình cờ phát hiện bị viêm cầu thận sau một lần đau đầu đột ngột, dữ dội. Tuy nhiên, anh không tuân thủ điều trị bệnh. Trong vòng chưa đầy 1 năm, viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, khiến chức năng thận xấu dần và Đ. bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng phù nề, mệt mỏi, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Giữa năm 2025, anh Đ. quay trở lại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) thăm khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Không an tâm khi nhìn con sống trong chuỗi ngày lọc máu kéo dài, người cha đã tự nguyện tặng 1 quả thận cho con trai mình với hy vọng giữ lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con. Sau quá trình thăm khám, đánh giá tổng trạng sức khỏe của 2 cha con cũng như xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.

Các bác sĩ trong ca ghép thận ẢNH: Y.V

Tháng 12.2025, ca phẫu thuật nội soi ghép thận cho anh Đ. được thực hiện thành công bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi trở lại, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ.

Hai ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe của 2 cha con đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần thoải mái. Không còn những ngày dài mệt mỏi bên máy chạy thận, D. dần lấy lại sức sống, niềm vui và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Suy thận ngày càng trẻ hóa

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Lệ Anh - Trưởng khoa Nội Thận, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu là do viêm cầu thận - một bệnh lý có thể âm thầm tiến triển rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Một sự thật đáng buồn là viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục người trẻ điều trị thuốc và theo dõi bệnh, vì biểu hiện bệnh âm thầm nên người trẻ luôn chủ quan nghĩ cơ thể mình vẫn ổn. Chính vì điều này đã khiến chức năng thận suy giảm diễn tiến.

Chỉ cần người bệnh tự ý bỏ điều trị 1 - 2 tháng thì thận sẽ bị ảnh hưởng chức năng và diễn tiến rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, còn ghép thận mới là con đường duy nhất để người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Trường hợp của bệnh nhân Đ. nói riêng và của nhiều người trẻ đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận nói chung, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng suy thận không còn là bệnh của tuổi già, suy thận đang ngày càng trẻ hóa.