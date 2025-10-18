Đi tiểu bao nhiêu lần mỗi ngày là khỏe mạnh?

Tần suất đi tiểu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lượng nước uống vào, cũng như các yếu tố lối sống và sức khỏe tổng thể.

Theo bác sĩ tiết niệu Hamid Abboud, tại Bệnh viện New Victoria (Anh), tần suất đi tiểu bình thường của người trưởng thành khỏe mạnh là từ 6 - 9 lần mỗi ngày, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ít hơn 6 lần hoặc nhiều hơn 9 lần có thể là tín hiệu bất thường cần theo dõi. Mặc dù trong một số trường hợp, từ 4 - 10 lần vẫn có thể là bình thường.

Bác sĩ Abboud cảnh báo, hơn 10 lần mỗi ngày có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu đường, hoặc thậm chí ung thư bàng quang.

Tần suất đi tiểu bình thường của người trưởng thành khỏe mạnh là từ 6 - 9 lần mỗi ngày Ảnh: Free

Đối với người dưới 60 tuổi

Bác sĩ Abboud cho biết: Thói quen đi tiểu thay đổi theo lứa tuổi. Với người dưới 60 tuổi, đi tiểu từ 5 - 8 lần ban ngày và 1 lần vào ban đêm là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu vượt quá con số này, có thể đó là dấu hiệu bệnh lý.

Ông nói thêm rằng, mặc dù việc tăng tần suất tiểu tiện ở tuổi thiếu niên, do mất cân bằng nội tiết tố do dậy thì, thường "không có gì đáng lo", nhưng nếu tình trạng này kéo dài đến tuổi trưởng thành, thì có thể là nhiễm trùng tiết niệu, tiểu đường và hiếm gặp là ung thư bàng quang.

Nhiễm trùng tiết niệu - nếu không điều trị, có thể trở thành mạn tính, làm tăng nguy cơ suy thận, nhiễm trùng máu và ung thư bàng quang.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Ung thư bàng quang, thường gặp ở người trên 60 tuổi, có triệu chứng chính là tiểu ra máu, kèm theo đau rát khi tiểu, buồn tiểu gấp, đau bụng và chán ăn.

Khi tuổi cao, cơ bàng quang yếu dần, dẫn đến tiểu không tự chủ, tiểu gấp. Ngoài ra, cũng có thể do nhiễm trùng tiết niệu, bệnh Parkinson hoặc uống không đủ nước.

Đối với người trên 60 tuổi

Bác sĩ Abboudi nói thêm: Nam giới khi lớn tuổi, tuyến tiền liệt sẽ tăng kích thước. Điều này gây áp lực lên bàng quang và có thể làm tăng số lần tiểu tiện.

Những bệnh nhân lớn tuổi cũng có nhiều khả năng phải dùng thuốc chữa bệnh gây lợi tiểu, cũng có thể khiến tiểu nhiều lần hơn.

Đối với người trên 60 tuổi, đi tiểu 10 lần mỗi ngày được xem là bình thường, nhưng nếu vượt quá mức này hoặc kèm triệu chứng bất thường, nên đi khám chuyên khoa tiết niệu để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.