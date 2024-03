Người hay đi tiểu đêm cần chú ý bệnh gì?

Tiểu đêm không phải là tình trạng hiếm gặp. Nhiều trường hợp thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu là do các thói quen như uống nhiều nước, rượu bia, trà, cà phê gần giờ đi ngủ. Ngoài ra, tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng gây tiểu đêm, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu thường xuyên tiểu vào ban đêm có thể là dấu hiệu của những bệnh sau:

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Đây là vấn đề sức khỏe khá phổ biến do vi khuẩn gây ra. Nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ có các triệu chứng đặc trưng như tiểu buốt, nước tiểu đục và đi tiểu thường xuyên. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng đường tiết niệu cũng gây tiểu đêm. Nguyên nhân là do bệnh ảnh hưởng và làm bàng quang trở nên nhạy cảm hơn, từ đó kích thích cảm giác buồn tiểu.

Nhiễm trùng đường tiết niệu nếu không điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn như tổn thương thận hay nhiễm trùng máu. Do đó, người bệnh nên đến khám bác sĩ nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hội chứng bàng quang tăng hoạt

Các triệu chứng thường gặp của hội chứng bàng quang tăng hoạt là đi tiểu nhiều quá mức, tiểu đêm, cảm giác mắc tiểu đến một cách đột ngột và một số triệu chứng khác. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ chấn thương vùng bụng, nhiễm trùng và vấn đề thần kinh.

Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hay liệu pháp hành vi. Nếu xuất hiện dấu hiệu của bàng quang tăng hoạt, người mắc cần sớm đến gặp bác sĩ vì bệnh có thể tác động đáng kể đến giấc ngủ và cuộc sống hằng ngày.

Phì đại tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt là một tình trạng khá phổ biến ở nam giới. Một trong những triệu chứng của bệnh là gây tiểu nhiều vào ban đêm.

Tuyến tiền liệt bao quanh phần đầu của niệu đạo. Do đó, nếu tuyến tiền liệt bị phình to do viêm hay bất kỳ yếu tố nào thì sẽ tác động xấu đến niệu đạo. Người bệnh sẽ gặp một số vấn đề về tiết niệu như khó đi tiểu hay tiểu đêm. Viêm tuyến tiền liệt còn gây ra các triệu chứng như đau khi tiểu.

Nam giới nếu nghi ngờ bản thân đang có vấn đề về tuyến tiền liệt thì cần đi bác sĩ khám càng sớm càng tốt. Trong một số ít trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, theo Medical News Today.