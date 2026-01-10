Vòng bụng bao nhiêu cm thì bắt đầu đối mặt nguy cơ tiểu đường?

Về mặt sinh học, không phải vòng bụng cứ tăng lên một mức nào đó thì nguy cơ tiểu đường sẽ tăng theo. Nguy cơ mắc tiểu đường tăng là do sự tích tụ quá mức mỡ nội tạng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Với nam giới, vòng bụng trên 90 cm thì nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 đã bắt đầu tăng ẢNH: AI

Khi mỡ nội tạng tăng lên, các mô mỡ này tiết ra nhiều chất gây viêm và chất làm giảm độ nhạy insulin. Hệ quả là khiến cơ thể phải tiết nhiều insulin nhiều hơn để giữ đường huyết ổn định. Quá trình này diễn ra âm thầm và tăng dần theo lượng mỡ bụng.

Một phân tích tổng hợp lớn đăng trên chuyên san BMJ cho thấy mỗi khi vòng bụng tăng thêm 10 cm, nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 sẽ tăng lên rõ rệt. Về mặt khuyến cáo sức khỏe, các tổ chức y tế vẫn cần đưa ra một mốc cụ thể để cảnh báo sức khỏe cho mọi người.

Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế (IDF) và một số khuyến nghị quốc tế cho rằng với người châu Á, nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 sẽ tăng nếu nam giới có vòng bụng trên 90 cm và phụ nữ trên 80 cm.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là con số này không phải là ranh giới tuyệt đối. Chẳng hạn, những nam giới tập luyện nhiều, có cơ bụng dày thì dù vòng bụng trên 90 cm nhưng lượng mỡ nội tạng của họ ít hơn đáng kể so với người không tập luyện.

Do đó, hai người cùng vòng bụng 90 cm nhưng vẫn có khả năng là nguy cơ mắc tiểu đường của họ sẽ khác nhau. Ngoài yếu tố tập luyện và khối lượng cơ, nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 còn tùy thuộc vào tuổi, chất lượng giấc ngủ, tiền sử gia đình, tình trạng huyết áp và mỡ máu.

Tuy nhiên, với phần lớn mọi người, khi vòng bụng đã chạm hoặc vượt các ngưỡng cảnh báo thì khả năng cao là mỡ nội tạng đã đủ nhiều để làm tăng gánh nặng chuyển hóa đường. Đây là lúc việc kiểm tra đường huyết trở nên cần thiết.

Khi số đo vòng bụng vượt ngưỡng cảnh báo, mục tiêu không chỉ là giảm vòng bụng mà là giảm mỡ bụng và cải thiện độ nhạy insulin. Để làm được điều này, mọi người cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng giảm đồ uống ngọt và thực phẩm siêu chế biến, tăng chất xơ và protein.

Đặc biệt, duy trì tập luyện đều đặn, nên kết hợp cả các bài tập sức bền như đi bộ, chạy bộ với tập sức mạnh như nâng tạ. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần vòng bụng ngừng tăng hoặc giảm vài cm cũng đã mang lại cải thiện đường huyết đáng kể, theo Medical News Today.