Sức khỏe

6 loại ung thư thường gặp, người trên 50 tuổi có nguy cơ cao

Như Quyên
21/01/2026 15:26 GMT+7

Ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng một số cơ quan dưới đây được ghi nhận là thường có nguy cơ cao hơn.

Dựa trên dữ liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng hợp, có 6 loại ung thư chiếm phần lớn các ca được báo cáo trên toàn cầu, gồm: Ung thư phổi, vú, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, gan và dạ dày. 

Ung thư phổi. Hình thành ở lớp niêm mạc của phế quản và các đường thở nhỏ, thường gặp hơn ở những người tiếp xúc lâu dài với khói thuốc lá hoặc các chất ô nhiễm trong không khí.

Ung thư vú. Phát triển trong các ống dẫn và tiểu thùy của vú, nơi tế bào chịu ảnh hưởng của hoạt động nội tiết tố.

Ung thư đại trực tràng. Xuất hiện ở lớp biểu mô lót đại tràng và trực tràng - những vùng có quá trình tái tạo tế bào diễn ra thường xuyên.

Ung thư tuyến tiền liệt. Phát triển trong mô tuyến của tuyến tiền liệt, chủ yếu gặp ở nam giới lớn tuổi.

Ung thư gan. Bắt đầu từ các tế bào gan, thường liên quan đến bệnh gan mạn tính, nhiễm virus hoặc phơi nhiễm hóa chất kéo dài.

6 loại ung thư thường gặp, người trên 50 tuổi có nguy cơ cao - Ảnh 1.

Nhiễm trùng mạn tính như viêm gan B, viêm gan C cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan

ẢNH: AI

Ung thư dạ dày. Xuất phát từ lớp niêm mạc dạ dày, liên quan đến chế độ ăn uống và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori kéo dài.

Nguyên nhân gây ung thư và cách phòng ngừa

Ung thư hình thành khi vật chất di truyền trong tế bào bị tổn thương, làm rối loạn cơ chế kiểm soát phân chia và khiến các tế bào tăng sinh mất kiểm soát. Nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào quá trình này, gồm:

  • Đột biến gien di truyền từ cha mẹ hoặc tích lũy theo thời gian.
  • Nhiễm trùng mạn tính như viêm gan B, viêm gan C, virus HPV và Helicobacter pylori.
  • Tiếp xúc lâu dài với các hóa chất gây ung thư trong khói thuốc, môi trường công nghiệp hoặc thực phẩm nhiễm bẩn.
  • Phơi nhiễm bức xạ ion hóa từ chẩn đoán y khoa, môi trường hoặc nơi làm việc.
  • Thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến các mô như vú, tuyến tiền liệt và gan.
  • Viêm kéo dài do nhiễm trùng, bệnh tự miễn hoặc tổn thương lặp đi lặp lại.

Ngoài ra, người trên 50 tuổi, hút thuốc lá, chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia kéo dài, béo phì và ít vận động… có thể có nguy cơ mắc ung thư cao hơn, theo Times of India (Ấn Độ).

6 loại ung thư thường gặp, người trên 50 tuổi có nguy cơ cao - Ảnh 2.

Người lớn tuổi nên ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và vận động đều đặn để phòng ngừa ung thư

ẢNH: AI

Để phòng ngừa ung thư, mọi người cần tập trung vào việc giảm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, như:

  • Bỏ hút thuốc.
  • Tiêm phòng viêm gan B và HPV.
  • Ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia.
  • Vận động đều đặn.
  • Giảm tiếp xúc với tác nhân gây ung thư và tham gia sàng lọc y tế định kỳ.

Khám phá thêm chủ đề

