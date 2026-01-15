Bị ngứa kéo dài, khi nào là dấu hiệu cảnh báo ung thư?

Ngứa da có liên quan đến ung thư thường sẽ đi kèm với một số triệu chứng khác. Những loại ung thư có triệu chứng là ngứa da gồm:

U lympho hodgkin

U lympho hodgkin là một loại ung thư của hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết là một phần quan trọng của hệ miễn dịch, bao gồm hạch bạch huyết, lách, tủy xương và các mạch bạch huyết. Loại ung thư này có thể gây ngứa da kéo dài dù vị trí ngứa không có dấu hiệu bị phát ban hay mẩn đỏ, theo trang The Times of India.

Ngứa da kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo một số loại ung thư ẢNH: AI

Nguyên nhân là do cytokine được cơ thể giải phóng, kích thích các dây thần kinh dưới da và gây cảm giác ngứa. Cytokine là loại protein có chức năng truyền tín hiệu giữa các tế bào để điều hòa phản ứng miễn dịch, viêm và tạo máu. Cảm giác ngứa này thường nghiêm trọng hơn vào ban đêm và có thể giảm khi bệnh được điều trị.

Khoảng 20-50% người mắc u lympho Hodgkin gặp tình trạng ngứa. Ngứa có thể xuất hiện ở tay, chân hoặc khắp cơ thể, đôi khi người bệnh cảm thấy rát da như bị bỏng nhẹ. Các triệu chứng thường gặp của u lympho hodgkin là các hạch ở cổ, nách, bẹn sưng to và không đau, sốt, đổ mồ hôi đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân, ho, khó thở và một số triệu chứng khác.

Bệnh đa hồng cầu nguyên phát

Đây là một loại ung thư máu hiếm gặp và tiến triển chậm. Bệnh khiến tủy xương tạo ra quá nhiều hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng quá mức, máu trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Nguyên nhân thường liên quan đến đột biến gen JAK2, khiến các tế bào tủy xương hoạt động quá mức. Một dấu hiệu rất đặc trưng của bệnh là ngứa da dữ dội sau khi tắm, đặc biệt là tắm nước ấm hoặc nước nóng. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các triệu chứng khác như nhức đầu, nhìn mờ, da đỏ, chóng mặt, tăng huyết áp hoặc dễ chảy máu.

Ung thư túi mật

Ung thư túi mật có thể gây ngứa dữ dội toàn thân. Nguyên nhân là do muối mật bị ứ đọng và lắng đọng trong da khi đường dẫn mật bị tắc.

Ngoài ngứa, người bệnh thường chán ăn, sụt cân, buồn nôn, tiêu chảy. Một số dấu hiệu khác dễ nhận thấy là nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu và vàng da.

U lympho tế bào T ở da

Loại ung thư này thuộc vào nhóm hiếm gặp và tiến triển chậm. Khi mắc bệnh, tế bào T ác tính, tức tế bào T đã biến đổi thành tế bào ung thư, tích tụ chủ yếu ở da. Bệnh thường gây ngứa kéo dài kèm theo các mảng da đỏ, phát ban, dày da, loét hoặc nổi khối, rất dễ bị nhầm với chàm hoặc vảy nến, theo The Times of India.