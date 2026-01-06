Tiểu máu, sụt cân, người đàn ông phát hiện mắc ung thư bàng quang

Ngày 6.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Liên Khương, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết, qua thăm khám và hình ảnh MRI, các bác sĩ phát hiện một khối u bàng quang kích thước lớn xâm lấn sâu, được chẩn đoán là Carcinoma niệu mạc. Thách thức lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật là bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để đảm bảo an toàn chu phẫu.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê kíp đã quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật triệt căn tối ưu hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kèm chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

"Thay vì chỉ đưa trực tiếp niệu quản ra da như các kỹ thuật truyền thống trước đây, phương pháp Bricker sử dụng một đoạn hồi tràng (ruột non) của chính bệnh nhân để làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài. Kỹ thuật này không chỉ giúp đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh sau mổ, giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản", bác sĩ Liên Khương chia sẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, nước tiểu lưu thông ổn định và xuất viện sau một tuần.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: T.N

Cảnh giác với các dấu hiệu ung thư bàng quang

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lương Vũ, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, ung thư bàng quang được cho là có tỷ lệ mắc cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Ngoài ra, nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

"Bên cạnh đó, người dân hãy hết sức lưu ý đến các dấu hiệu gợi ý như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, rất có thể gợi ý tình trạng bệnh. Lúc này, người dân nên đi khám sớm để được thăm khám, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết. Cuối cùng, việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên là một cách thức giúp người dân tầm soát và chẩn đoán bệnh ở những giai đoạn sớm, qua đó tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang", bác sĩ Vũ khuyến cáo.