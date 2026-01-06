Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiểu máu, sụt cân, người đàn ông phát hiện mắc ung thư bàng quang

Lê Cầm
Lê Cầm
06/01/2026 12:25 GMT+7

Bệnh nhân P.P.S (57 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tiểu máu tươi kéo dài và sụt cân nhanh trong khoảng nửa năm nay.

Ngày 6.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Liên Khương, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết, qua thăm khám và hình ảnh MRI, các bác sĩ phát hiện một khối u bàng quang kích thước lớn xâm lấn sâu, được chẩn đoán là Carcinoma niệu mạc. Thách thức lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật là bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để đảm bảo an toàn chu phẫu. 

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê kíp đã quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật triệt căn tối ưu hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kèm chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

"Thay vì chỉ đưa trực tiếp niệu quản ra da như các kỹ thuật truyền thống trước đây, phương pháp Bricker sử dụng một đoạn hồi tràng (ruột non) của chính bệnh nhân để làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài. Kỹ thuật này không chỉ giúp đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh sau mổ, giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản", bác sĩ Liên Khương chia sẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, nước tiểu lưu thông ổn định và xuất viện sau một tuần.

- Ảnh 1.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: T.N

Cảnh giác với các dấu hiệu ung thư bàng quang

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lương Vũ, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, ung thư bàng quang được cho là có tỷ lệ mắc cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Ngoài ra, nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

"Bên cạnh đó, người dân hãy hết sức lưu ý đến các dấu hiệu gợi ý như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, rất có thể gợi ý tình trạng bệnh. Lúc này, người dân nên đi khám sớm để được thăm khám, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết. Cuối cùng, việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên là một cách thức giúp người dân tầm soát và chẩn đoán bệnh ở những giai đoạn sớm, qua đó tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Tin liên quan

Ung thư bàng quang: Triệu chứng ở chân cảnh báo nguy hiểm

Ung thư bàng quang: Triệu chứng ở chân cảnh báo nguy hiểm

Ung thư bàng quang giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, thậm chí dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiết niệu thông thường. Một trong những dấu hiệu ít được biết đến cảnh báo ung thư bàng quang là sưng chân.

Phát hiện ung thư bàng quang di căn sau thời gian tự ý điều trị tại nhà

Đi tiểu nhiều: khi nào là dấu hiệu của ung thư bàng quang?

Khám phá thêm chủ đề

Bàng quang ung thư tiểu máu ung thư bàng quang Sụt cân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận