Sức khỏe

Cách chỉ 10 phút giúp cơ thể tiết ra 'thuốc' chống ung thư tự nhiên vào máu

Thiên Lan
Thiên Lan
14/01/2026 00:07 GMT+7

Các nhà khoa học đã tìm ra cách tập thể dục chỉ 10 phút có thể làm thay đổi các phân tử trong máu, từ đó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và đẩy nhanh quá trình sửa chữa ADN bị hư hại.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Anh), bao gồm những người tham gia trong độ tuổi từ 50 đến 78. Những người này đều thừa cân hoặc béo phì.

Họ thực hiện bài đạp xe cường độ cao chỉ trong 10 phút. Các nhà nghiên cứu thu thập mẫu máu để kiểm tra 249 protein và cho các tế bào ung thư ruột trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với mẫu máu này.

Cách chỉ 10 phút giúp cơ thể tiết ra 'thuốc' chống ung thư tự nhiên vào máu - Ảnh 1.

Mỗi buổi tập thể dục cường độ cao, dù chỉ kéo dài 10 phút, có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột khoảng 20%

Ảnh: AI

Kết quả: Sau khi tập luyện cường độ cao, nồng độ của 13 loại protein đã tăng lên, bao gồm interleukin-6 (IL-6) - chất đóng vai trò quan trọng trong việc sửa chữa ADN. Đáng chú ý, hơn 1.300 gien trong tế bào ung thư đã thay đổi hoạt động, đặc biệt là các gien liên quan đến sản xuất năng lượng và phân chia tế bào.

Tiến sĩ Sam Orange, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng tập thể dục không chỉ có lợi cho các mô khỏe mạnh mà còn gửi những tín hiệu phân tử mạnh mẽ qua máu để tác động trực tiếp đến hàng nghìn gien trong tế bào ung thư. Tập luyện làm tăng hoạt động của các gien hỗ trợ chuyển hóa năng lượng của ty thể, giúp tế bào sử dụng oxy hiệu quả hơn. Đồng thời, các gien liên quan đến sự phân chia tế bào nhanh chóng bị ức chế, khiến tế bào ung thư trở nên ít hung hãn hơn. Máu sau tập luyện cũng kích hoạt gien sửa chữa ADN quan trọng được gọi là PNKP.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng mỗi buổi tập thể dục cường độ cao, dù chỉ kéo dài 10 phút, có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột khoảng 20%.

Như vậy, chỉ cần 10 phút đạp xe hoặc vận động mạnh, cơ thể sẽ tiết ra một loại "thuốc" tự nhiên vào máu. Loại chất này có khả năng đi đến các tế bào ung thư, ra lệnh cho chúng ngừng phát triển và đồng thời giúp các đoạn ADN bị hỏng tự sửa chữa nhanh hơn. Điều này có nghĩa là mỗi bước đi hay mỗi phút vận động đều là một vũ khí quan trọng giúp bạn chống lại ung thư, theo Science Daily.

