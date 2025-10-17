4 lợi ích sức khỏe nhờ squat 20 cái mỗi sáng

Squat 20 cái mỗi sáng tưởng là thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại những lợi ích sau cho sức khỏe:

Squat cải thiện sức mạnh cơ lõi

Cơ lõi gồm cơ thẳng bụng, cơ chéo và cơ kéo dọc sống lưng. Khi thực hiện squat đúng kỹ thuật, các nhóm cơ này hoạt động mạnh để giữ cho lưng thẳng, ổn định xương chậu và kiểm soát chuyển động xuống lên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Squat 20 cái mỗi sáng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho sức khỏe ẢNH: AI

Một số nghiên cứu cho thấy squat kích thích cơ dọc sống lưng gấp 4 lần so với plank. Khi có cơ lõi mạnh hơn, chúng ta sẽ dễ kiểm soát thân trên, giảm nguy cơ đau lưng khi mang vác, cúi người hoặc thực hiện các hoạt động hằng ngày.

Tăng cường xương khớp

Squat là bài tập chịu trọng lượng và tác động cơ học lên xương, từ đó kích thích các tế bào tạo xương hoạt động nhiều hơn. Các chuyên gia cho biết squat thúc đẩy khả năng vận động linh hoạt ở hông, gối và mắt cá, đồng thời giúp các khớp này duy trì chất nhờn khớp và sức khỏe sụn.

Không những vậy, squat còn củng cố cơ quanh khớp gối, gân kheo, mông. Đây là những cơ có tác dụng ổn định khớp khi chuyển động. Cơ xung quanh khớp khỏe sẽ giảm áp lực lên sụn và dây chằng, nhờ đó hạn chế tổn thương những vị trí này.

Tuy nhiên, để đạt tác động tốt lên xương khớp, cường độ squat nên từ vừa đến mạnh. Squat 20 cái mỗi sáng là bước khởi đầu, sau đó người tập có thể tăng dần mức độ.

Cân bằng nội tiết tố

Tập luyện kháng lực như squat sẽ kích thích đáp ứng nội tiết tố trong cơ thể, đặc biệt là hoóc môn tăng trưởng và testosterone.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy các bài tập đa khớp như squat tạo phản ứng hoóc môn đáng kể hơn so với tập đơn khớp. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là squat không phải biện pháp màu nhiệm có thể cải thiện hiệu quả hoóc môn. Hiệu ứng này có thể chỉ ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào khối lượng cơ, mức độ tải và thời gian nghỉ.

Tăng cường tim mạch

Khi thực hiện các bài tập đòi hỏi sự vận động của các nhóm cơ lớn như squat, cơ thể sẽ được kích thích lưu thông máu, tăng nhịp tim và áp lực thích nghi lên hệ tuần hoàn. Qua thời gian, mạch máu giãn hơn và cải thiện độ linh hoạt.

Squat không phải là các bài tập sức bền như chạy bộ hay đạp xe. Thế nhưng, nhờ tác động đa khớp, đòi hỏi sức mạnh và nhịp độ liên tục khi thực hiện 20 cái cùng lúc có thể tạo ra kích thích tim mạch. Tác động này giúp cải thiện huyết áp, giảm áp lực lên hệ tim mạch khi nghỉ, theo Healthline.