Nghiên cứu mới: Có một cách tắm giúp hạ huyết áp cực hay

Trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp gia tăng và hoạt động thể chất suy giảm, các liệu pháp bổ trợ đang trở nên cấp thiết. Một đánh giá khoa học mới vừa được công bố trên tạp chí Journal of Applied Physiology đã phát hiện một cách tắm có thể giúp giảm huyết áp, mở ra phương pháp mới đầy triển vọng để phòng ngừa và điều trị căn bệnh này.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Otago (New Zealand) phối hợp với Đại học Tsukuba (Nhật Bản) và Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), tổng hợp các bằng chứng khoa học hiện có về lợi ích hạ huyết áp của việc tắm bồn nước nóng. Nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ nhiều thử nghiệm khác nhau, tập trung đặc biệt vào người từ 65 tuổi trở lên - nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc huyết áp cao lên đến 50%.

Các thử nghiệm được tiến hành bằng cách cho người tham gia tắm trong bồn nước nóng từ 39 - 40°C.

Tắm bồn nước nóng tạo ra các phản ứng sinh lý tương tự như khi tập thể dục Ảnh: AI

Kết quả ban đầu cho thấy:

Ngâm mình từ 15 - 30 phút ở nhiệt độ 40,5 - 43°C làm tăng nhiệt độ cơ thể lên 40°C, nâng nhịp tim lên 160 nhịp/phút và có thể làm giảm huyết áp tâm thu (chỉ số dưới) xuống mức thấp nhất là 60 mmHg.

Sau 12 tuần, yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) tăng khoảng 60% và kích hoạt sản xuất oxit nitric, làm giảm huyết áp. Mức giảm tương đương với giảm huyết áp tâm thu 12 mmHg và huyết áp tâm trương 10 mmHg.

Các tác giả giải thích huyết áp tâm thu giảm 10 mmHg đồng nghĩa với giảm 20% các biến cố tim mạch nghiêm trọng và giảm gần một nửa nguy cơ đột quỵ, theo trang tin y khoa News Medical.

Họ cho biết tắm bồn nước nóng tạo ra các phản ứng sinh lý tương tự như khi tập thể dục. Nhiệt độ cao làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu đến da và giảm sức cản mạch máu tổng thể.

Ngoài ra, ngâm mình trong nước nóng kích hoạt hệ thần kinh tự chủ và gây ra các phản ứng ở thận và nội tiết tố, có thể duy trì việc giảm huyết áp lâu dài. Thực hiện trong thời gian dài, cơ thể sản sinh ra nhiều oxit nitric hơn, cải thiện chức năng mạch máu, dẫn đến giảm huyết áp khi nghỉ ngơi một cách bền vững.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, ngoài tác dụng hạ huyết áp cao, tắm bồn nước nóng còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc huyết áp hoặc tập thể dục thường xuyên.

Cần lưu ý gì khi tắm bồn nước nóng?

Để an toàn, nhiệt độ trung bình nước tắm nên khoảng 39 - 40°C với thời gian ngâm khoảng 30 phút, các tác giả nghiên cứu lưu ý.