Bác sĩ lưu ý cách tắm đêm an toàn

Hiểu lầm phổ biến về tắm đêm

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thiện Niềm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là “chỉ cần tắm nước ấm thì tắm đêm sẽ không gây hại”. Thực tế, dù dùng nước ấm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi cơ thể đang mệt, đói hoặc sau khi vận động mạnh có thể làm giãn mạch ngoại vi, dễ dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc đột quỵ ở người có bệnh nền.

Nhiều người cho rằng tắm đêm giúp dễ ngủ, nhưng điều này chỉ đúng nếu tắm nước ấm khoảng 1 đến 2 giờ trước khi ngủ và lau khô, giữ ấm cơ thể. Ngược lại, tắm sát giờ ngủ (đặc biệt tắm nước lạnh) có thể gây rối loạn giấc ngủ do thân nhiệt giảm đột ngột, làm rối loạn điều hòa thần kinh thực vật, dẫn đến mất ngủ, nhức đầu hoặc cảm lạnh.

“Một hiểu lầm khác là tắm nhanh sẽ không sao. Thật ra, kể cả tắm trong thời gian ngắn, nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột vẫn tác động mạnh lên hệ tim mạch và hô hấp, nhất là khi tóc hoặc cơ thể không được lau khô trước khi đi ngủ, làm tăng nguy cơ cảm, viêm phổi hoặc đột quỵ ban đêm,” bác sĩ Thiện Niềm cho biết.

Nếu bắt buộc phải tắm đêm, nên tắm bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 37-40 độ C, trong phòng kín gió Ảnh: AI

Tắm đêm có thể gây ra những nguy cơ nào?

Tắm đêm, đặc biệt sau 22 giờ, có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch và thần kinh, do sự thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể.

Bác sĩ Thiện Niềm giải thích: “Khi tắm nước lạnh, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể sẽ gây co mạch máu ngoại vi, làm tăng huyết áp đột ngột và nhịp tim nhanh lên, trường hợp này có thể gây ra đột quỵ não (dạng xuất huyết não). Khi tắm nước ấm, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể sẽ khiến các mạch máu ngoại vi dãn ra, làm giảm huyết áp đột ngột và nhịp tim nhanh lên, trường hợp này có thể gây ra đột quỵ não (dạng nhồi máu não)”. Đặc biệt, ở nhóm người có tiền sử bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch cảnh, động mạch vành tim, thừa cân..., thì nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể và nước tắm còn có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến cơ thể bị “giật mình” phản ứng, với biểu hiện là chóng mặt, hoa mắt, choáng váng hoặc run người; nếu tắm khi đang mệt, đói hoặc vừa uống rượu bia thì nguy cơ đột quỵ cao hơn. Không chỉ vậy, việc tắm đêm còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, hệ hô hấp và các bệnh da đầu.

Bác sĩ Thiện Niềm cảnh báo: “Sau khi tắm đêm, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, run tay chân, tim đập nhanh hoặc hồi hộp, cần đặc biệt lưu ý vì đây có thể là phản ứng co mạch và rối loạn điều hòa tuần hoàn tạm thời”. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc kèm khó thở, đau ngực, buồn nôn, nói đớ, yếu liệt nửa người hoặc ngất xỉu, đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, có thể liên quan đến thiếu máu não thoáng qua, rối loạn nhịp tim hoặc đột quỵ, cần đến bệnh viện thăm khám ngay.

Ngoài ra, cảm giác rét run kéo dài, đau đầu âm ỉ, ho hoặc sổ mũi sau khi tắm đêm cũng cho thấy có nguy cơ dẫn đến viêm phổi, viêm xoang, cảm lạnh hoặc tái phát bệnh tim mạch, hô hấp mạn tính.

Cách tắm đêm an toàn

Không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian tắm sớm, đặc biệt là người làm ca đêm, vận động viên hoặc người có thói quen sinh hoạt muộn. Tuy nhiên, việc tắm đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là với người có bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường hoặc người lớn tuổi.

Sau khi tắm, cần lau khô người và sấy khô tóc trước khi nằm nghỉ Ảnh: AI

Nếu bắt buộc phải tắm đêm, bác sĩ Thiện Niềm lưu ý một số điều sau để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

Không nên tắm ngay sau khi làm việc nặng, tập thể dục hoặc vừa uống rượu bia.

Nên tắm bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 37-40 độ C, trong phòng kín gió.

Không nên gội đầu quá muộn hoặc để tóc ướt đi ngủ.

Thời gian tắm nên ngắn, khoảng 5-10 phút. Sau khi tắm, cần lau khô người và sấy khô tóc trước khi nằm nghỉ.

Nếu thường xuyên phải tắm khuya, nên chủ động tạo thói quen khởi động nhẹ, làm ấm cơ thể trước khi vào phòng tắm, đồng thời chú ý theo dõi sức khỏe định kỳ nếu có bệnh nền.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Thiện Niềm, sau khi tắm đêm, điều quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể đúng cách để tránh nhiễm lạnh và tránh những ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch, hô hấp. Một số cách để giữ ấm cơ thể được bác sĩ khuyến nghị như sau:

Lau khô người và sấy tóc ngay sau khi tắm, đặc biệt là vùng đầu, cổ, gáy và lòng bàn chân. Đây là những nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất.

Nên mặc quần áo thoải mái, chất liệu thấm hút tốt và đủ ấm, tránh nằm ngay dưới luồng gió máy lạnh hoặc quạt.

Uống một ly nước ấm hoặc trà gừng, trà hoa cúc trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu và giữ ấm bên trong.

“Người thường xuyên phải tắm đêm nên duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, bổ sung đủ dinh dưỡng và vận động nhẹ nhàng để tăng sức đề kháng, giúp cơ thể thích ứng tốt hơn với thay đổi nhiệt độ”, bác sĩ Thiện Niềm cho hay.