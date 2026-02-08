4 dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ dễ bị bỏ qua ở người trung niên

Những dấu hiệu của đột quỵ mà người trung niên không được chủ quan gồm:

Cơn thiếu máu não thoáng qua

Cơn thiếu máu não thoáng qua là tình trạng rối loạn chức năng thần kinh xuất hiện đột ngột do thiếu máu cục bộ não, thường kéo dài vài phút đến dưới 1 giờ. Người bệnh có thể bị tê một bên tay, nói khó trong vài phút, mờ mắt một bên rồi trở lại bình thường. Chính vì tự hết nên nhiều người chủ quan, không đi khám, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Về cơ chế, cơn thiếu máu não thoáng qua xảy ra khi một cục huyết khối nhỏ tạm thời làm tắc mạch máu não, gây thiếu ô xy và đường glucose cho tế bào thần kinh. Khi dòng máu lên não được khôi phục, triệu chứng biến mất. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn và người mắc phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Đầu óc bỗng dưng lơ mơ, khó tập trung có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua Ảnh: AI

Các dấu hiệu mơ hồ dễ bị bỏ sót

Không phải đột quỵ nào cũng biểu hiện bằng liệt nửa người rõ rệt. Ở người trung niên, triệu chứng có thể rất mơ hồ, chẳng hạn bỗng thấy đầu óc lơ mơ vài phút, khó tập trung khi họp, đánh máy sai liên tục dù vẫn tỉnh táo hoặc cảm giác không điều khiển tay chân tốt như bình thường.

Những biểu hiện này là dấu hiệu cho thấy rối loạn tạm thời ở vùng não điều khiển nhận thức hoặc vùng tiểu não điều phối vận động. Khi một khu vực nhỏ của não bị thiếu máu, các chức năng phối hợp tay, mắt hoặc xử lý thông tin sẽ bị ảnh hưởng.

Thay đổi hành vi, tính cách đột ngột

Người nhà đôi khi là người nhận ra điều bất thường trước tiên. Một người vốn điềm tĩnh bỗng trở nên cáu gắt, bốc đồng, đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ hoặc không tập trung được vào công việc quen thuộc. Những thay đổi này có thể bị hiểu nhầm là vấn đề tâm lý hoặc áp lực công việc.

Về mặt sinh học, vùng thùy trán chịu trách nhiệm điều hành hành vi, kiểm soát cảm xúc và ra quyết định. Thiếu máu ở khu vực này do đột quỵ có thể làm rối loạn chức năng kiểm soát trước khi gây yếu liệt rõ rệt.

Ngất hoặc mất ý thức thoáng qua

Khi dòng máu nuôi thân não bị gián đoạn, các trung tâm kiểm soát ý thức ở não sẽ bị ảnh hưởng, khiến người bệnh đột ngột choáng váng, lơ mơ hoặc mất ý thức trong thời gian ngắn.

Nếu ngất xảy ra cùng với đau đầu dữ dội đột ngột, nôn ói, yếu tay chân hoặc nói khó, thì cần gọi cấp cứu ngay. Ở người trung niên, ngất thường được nghĩ đến do tim mạch hoặc tụt huyết áp. Thế nhưng, họ vẫn phải cảnh giác với khả năng đột quỵ để tránh bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị, theo Healthline.