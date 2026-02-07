Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 biểu hiện buổi sáng cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/02/2026 00:20 GMT+7

Buổi sáng là thời điểm cơ thể có nhiều thay đổi sinh học. Nhiều nghiên cứu ghi nhận tần suất xảy ra đột quỵ thường tăng vào buổi sáng. Một số dấu hiệu xuất hiện khi thức dậy có thể là tín hiệu cảnh báo cần chú ý.

Những dấu hiệu khi vừa thức dậy cảnh báo nguy cơ đột quỵ gồm:

Méo mặt hoặc yếu một bên

Một trong những dấu hiệu điển hình nhất của đột quỵ là méo miệng, xệ một bên mặt hoặc yếu, tê, không nhấc được tay chân ở một bên cơ thể. Không ít trường hợp phát hiện ra điều này ngay sau khi thức dậy, chẳng hạn khi soi gương thấy miệng lệch hoặc khi cố gắng đứng dậy mà một bên chân đứng không vững, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

4 biểu hiện buổi sáng cảnh báo nguy cơ đột quỵ - Ảnh 1.

Cảm thấy tê yếu nửa bên cơ thể khi thức dậy có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

ẢNH: AI

Buổi sáng là thời điểm huyết áp và hoạt động đông máu tăng, làm nguy cơ tắc mạch não cao hơn. Nếu nhận thấy mặt méo hoặc tay chân yếu đột ngột thì người mắc cần được đưa đi cấp cứu ngay.

Nói ngọng hoặc không hiểu lời nói

Rối loạn ngôn ngữ là dấu hiệu rất quan trọng nhưng dễ bị đánh giá thấp. Người bệnh có thể nói lắp, nói không rõ chữ, dùng từ sai hoặc không hiểu người khác đang nói gì. Đôi khi, người bệnh không nhận ra sự bất thường này mà chính người thân mới là người phát hiện.

Nếu tình trạng này xuất hiện ngay khi thức dậy thì có thể là dấu hiệu vùng não phụ trách ngôn ngữ đang bị thiếu máu. Trong mọi trường hợp, triệu chứng đột ngột khó nói luôn cần được đưa đến bệnh viện ngay, không nên chờ xem có tự hết hay không.

Triệu chứng xuất hiện ngay khi thức dậy

Có những trường hợp người bệnh đi ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng khi thức dậy đã nhận thấy các dấu hiệu như yếu nửa người hoặc nói khó. Do không xác định được chính xác thời điểm bị đột quỵ, những trường hợp này thường bị chậm cứu chữa.

Cơn thiếu máu não thoáng qua

Có những trường hợp buổi sáng người bệnh bị yếu tay, nói khó hoặc tê nửa người trong vài phút rồi tự hết. Đây có thể là cơn thiếu máu não thoáng qua. Dù triệu chứng biến mất nhanh nhưng tình trạng này là cảnh báo rất mạnh cho nguy cơ đột quỵ thật sự trong những ngày tiếp theo. Do đó, cơn thiếu máu não thoáng qua không phải là nhẹ hay người bệnh không sao mà là tín hiệu cần được thăm khám và điều trị sớm.

Bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện đột ngột vào buổi sáng như méo mặt, yếu tay chân, nói khó, mất thị lực, đau đầu dữ dội hoặc mất thăng bằng đều cần được xem là trường hợp khẩn cấp. Không nên chờ đợi, không tự ý uống thuốc hay để người bệnh tự đi lại mà cần gọi cấp cứu hoặc đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Phản ứng nhanh có thể giúp tăng đáng kể khả năng sống sót và phục hồi sau đột quỵ, theo Medical News Today.

Cứu người đàn ông đột quỵ vượt quá 'giờ vàng'

Cứu người đàn ông đột quỵ vượt quá 'giờ vàng'

Bệnh nhân Đ.V.H (60 tuổi, ở Tây Ninh) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người trái. Kết quả chụp MRI não cho thấy nhồi máu vùng cầu não bên phải, thuộc nhóm đột quỵ tuần hoàn sau.

