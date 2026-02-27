Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

6 mẹo hạ huyết áp theo hướng dẫn mới của Hiệp hội Tim mạch Mỹ

Thiên Lan
Thiên Lan
27/02/2026 00:09 GMT+7

Gần một nửa số người bị huyết áp cao - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ, suy tim, bệnh thận và chứng mất trí nhớ.

Đứng trước tình hình này, Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Trường cao đẳng Tim mạch Mỹ đã cập nhật hướng dẫn nhằm giúp bệnh nhân kiểm soát chỉ số hiệu quả hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Các chỉ số huyết áp tiêu chuẩn

Các mức huyết áp vẫn giữ nguyên, cụ thể như sau:

Huyết áp bình thường: Dưới 120/80 mm Hg. Tăng huyết áp: 120 - 129/80 mm Hg. Huyết áp cao: Từ 130/80 mm Hg trở lên.

6 mẹo hạ huyết áp theo hướng dẫn mới của Hiệp hội Tim mạch Mỹ - Ảnh 1.

Huyết áp ở mức bình thường: 120/80 mm Hg. Tăng huyết áp: 120 - 129/80 mm Hg. Huyết áp cao: 130/80 mm Hg trở lên

Ảnh: AI

6 điểm mấu chốt từ hướng dẫn mới

Đối với người huyết áp cao, đây là 6 điểm chính cần lưu ý từ hướng dẫn mới.

Dùng thuốc sớm hơn. Nên dùng thuốc sớm hơn nếu thay đổi lối sống từ 3 - 6 tháng không mang lại kết quả. Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hướng dẫn, tiến sĩ Daniel W. Jones, nhấn mạnh cần phải hành động nhanh vì nghiên cứu mới xác nhận huyết áp cao gây suy giảm nhận thức.

Giảm lượng muối. Mục tiêu lý tưởng là không quá 1.500 mg natri mỗi ngày. Nên kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm đóng gói và hạn chế ăn nhà hàng. Khi nấu ăn, hãy sử dụng các chất thay thế muối chứa kali và bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina.

Kiêng rượu hoàn toàn. Một đánh giá năm 2023 về 7 nghiên cứu, được công bố trên tạp chí khoa học Hypertension cho thấy mỗi ly rượu, bia đều có thể làm tăng huyết áp theo thời gian, ngay cả ở những người không bị huyết áp cao

Kiểm soát căng thẳng và tập thể dục. Căng thẳng có liên quan trực tiếp đến bệnh tim. Hướng dẫn khuyến nghị kết hợp yoga, thiền và duy trì 75 - 50 phút tập thể dục hằng tuần (đi bộ nhanh hoặc tập tạ).

Giảm ít nhất 5% cân nặng. Người thừa cân hoặc béo phì cần đặt mục tiêu giảm tối thiểu 5% cân nặng. Bệnh nhân có thể trao đổi với bác sĩ về thay đổi chế độ ăn, sử dụng thuốc hỗ trợ dạng tiêm, uống hoặc phẫu thuật.

Áp dụng chế độ ăn "giảm huyết áp" DASH. Chế độ ăn này tập trung vào việc giảm muối và tăng cường rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và sữa ít béo, đồng thời ưu tiên gia cầm và cá thay cho thịt đỏ.

Tiến sĩ Daniel W. Jones khuyên mỗi người nên có máy đo huyết áp tại nhà để theo dõi chỉ số thường xuyên và báo cáo kịp thời cho bác sĩ, giúp điều chỉnh lối sống và thuốc men phù hợp, theo Verywell Health.

