Sức khỏe

Đi bộ thể dục bao nhiêu phút là tốt nhất?: Khoa học hé lộ câu trả lời

Thiên Lan
Thiên Lan
20/02/2026 09:18 GMT+7

Đi bộ hằng ngày là thói quen thiết yếu cho sự dẻo dai thể chất, hiệu suất nhận thức và tuổi thọ.

Tuy nhiên, đi bộ bao nhiêu phút một lần là tốt nhất cho sức khỏe và tuổi thọ? Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine đã tìm ra câu trả lời.

Nghiên cứu mới phát hiện điều gì?

Các nhà khoa học từ Đại học Europea de Madrid Tây Ban Nha, phối hợp với Đại học Sydney (Úc), Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) và các chuyên gia tại Bồ Đào Nha, đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 33.560 người tham gia từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biobank, nhằm tìm hiểu xem đi bộ ít nhất bao nhiêu phút mỗi lần thì phát huy tác động có lợi cho sức khỏe.

Những người tham gia được chia thành từng nhóm:

  • Đi bộ dưới 5 phút
  • Đi bộ từ 5 đến dưới 10 phút
  • Đi bộ từ 10 đến dưới 15 phút
  • Đi từ 15 phút trở lên.
Đi bộ thể dục, bao nhiêu phút là tốt nhất: Khoa học hé lộ câu trả lời - Ảnh 1.

Hãy dành ra 15 phút mỗi ngày để đi bộ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt

Ảnh: AI

Sau gần một thập kỷ theo dõi, kết quả đã chỉ ra những phát hiện quan trọng:

Đi bộ càng dài, rủi ro càng thấp

Đi bộ mỗi lần chưa tới 5 phút có nguy cơ tử vong sớm cao nhất.

Nguy cơ tử vong sớm giảm hơn một nửa đối với những người đi từ 5 - 10 phút cho một lần đi bộ, và giảm sâu hơn nữa ở những người đi từ 10 phút trở lên mỗi lần.

Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm dần khi đi bộ lâu hơn, với mức rủi ro thấp nhất được thấy ở những người thường xuyên đi bộ ít nhất 15 phút liên tục cho một lần đi, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Đáng chú ý, cho dù tổng số bước trong ngày là bao nhiêu đi nữa thì đi bộ ít nhất 15 phút một lần vẫn gặt hái nhiều lợi ích nhất.

Tại sao đi bộ lâu dài có tác dụng bảo vệ tốt hơn?

Đi bộ giúp tăng nhịp tim trong thời gian dài hơn, cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ điều chỉnh glucose và chuyển hóa chất béo tốt hơn. Đi đủ lâu mang lại cho hệ thống tim mạch đủ thời gian để thích nghi và phản ứng - điều mà những chuyển động ngắn, liên tục bắt đầu và dừng lại có thể không kích hoạt hoàn toàn.

Lời khuyên về cách đi bộ để tối đa hóa lợi ích

Điều này không có nghĩa là các lần đi bộ ngắn vô ích, nhưng nó gợi ý một sự nâng cấp đơn giản: Hãy đặt mục tiêu cho ít nhất một lần đi bộ có chủ đích mỗi ngày kéo dài tối thiểu 15 phút, theo Mindbodygreen.

Khi đi, hãy chú ý đến tốc độ: Đi với tốc độ nhanh sao cho nhịp tim tăng nhẹ nhưng vẫn có thể nói chuyện. Hãy dành ra 15 phút mỗi ngày để đi bộ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt.

Xem thêm bình luận