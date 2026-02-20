Chỉ một điều chỉnh nhỏ trong giờ đi ngủ không ngờ giúp hạ huyết áp cực hay

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ của Mỹ - Sleep Advances - đã chỉ ra một điều chỉnh nhỏ trong giấc ngủ có thể là chiến lược đơn giản, dễ làm để người huyết áp cao kiểm soát bệnh của mình, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) thực hiện, bao gồm những bệnh nhân huyết áp cao, ở độ tuổi trung bình là 53, bị béo phì nhưng không mắc các bệnh mạn tính khác.

Nghiên cứu phát hiện điều chỉnh nhỏ trong giấc ngủ giúp người huyết áp cao kiểm soát bệnh của mình Ảnh: AI

Những người tham gia được hướng dẫn duy trì một lịch trình ngủ nhất quán, ngủ khoảng cùng một lượng thời gian mỗi tối và không ngủ trưa.

Trước khi nghiên cứu bắt đầu, giờ đi ngủ của những người tham gia lệch nhau trung bình 30 phút mỗi đêm. Trong suốt 2 tuần nghiên cứu, sự thay đổi này đã giảm xuống còn 7 phút.

Huyết áp của họ được đo liên tục trong 48 giờ.

Kết quả đã phát hiện lịch trình đi ngủ đều đặn đã giúp giảm huyết áp tâm thu 4 mmHg và giảm huyết áp tâm trương 3 mmHg.

Đặc biệt, hơn một nửa số người tham gia ghi nhận sự giảm đáng kể về chỉ số huyết áp.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng giảm 5 mmHg huyết áp ban đêm tương đương với giảm 10% nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ, suy tim cấp hoặc tử vong do bệnh tim mạch, theo Healthline.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Giờ giấc đi ngủ đều đặn mỗi ngày có thể là chiến lược đơn giản, nhưng ít rủi ro, hỗ trợ thêm để kiểm soát huyết áp ở nhiều người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, họ cũng cho biết cần có những nghiên cứu quy mô lớn hơn để kiểm chứng các kết quả này.

Các chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu cũng cho biết kết quả đủ quan trọng để đáng được chú ý. Tiến sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch, làm việc tại Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback (Mỹ), cho biết: Đây là một nghiên cứu hữu ích vì một biện pháp can thiệp đơn giản như vậy lại có tác động đáng kể.