Món ăn vặt ngày tết cùng lúc giảm đường huyết, mỡ máu, ngừa đột quỵ

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Mroz-Planells nói: Hạt điều không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và dinh dưỡng. Chúng chứa chất béo lành mạnh, chất xơ và nhiều loại vitamin, khoáng chất và giàu polyphenol chống oxy giúp giảm viêm tổng thể trong cơ thể, theo trang tin y khoa WebMD.

Những lợi ích của hạt điều

Giàu protein, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa như polyphenol, hạt điều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Giảm cholesterol. Mặc dù hạt điều chứa chất béo nhưng nghiên cứu cho thấy ăn lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày trong 28 ngày đã giảm tổng lượng cholesterol gần 4 điểm và giảm mức cholesterol "xấu" khoảng 5 điểm.

Hạt điều không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và dinh dưỡng Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ các loại hạt cây như hạt điều giúp giảm tới 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Chuyên gia Mroz-Planells giải thích: Thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa lành mạnh từ hạt điều giúp bảo vệ tim mạch tốt hơn. Các nghiên cứu khác cho thấy hạt điều có thể giúp giảm huyết áp. Hạt điều cũng rất giàu magie, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ, xảy ra khi tim không nhận đủ máu.

Giảm nguy cơ đột quỵ. Magie trong hạt điều có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Hiệu quả đặc biệt mạnh mẽ đối với đột quỵ xuất huyết, xảy ra khi một mạch máu yếu bị vỡ và máu tràn vào não.

Phòng ngừa và quản lý bệnh tiểu đường. Chế độ ăn nhiều hạt điều có thể giúp giảm lượng đường trong máu tổng thể. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy người bệnh tiểu đường thay thế 10% lượng calo hằng ngày bằng hạt điều trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể mức insulin.

Chuyên gia Mroz-Planells giải thích: Hạt điều rất giàu magie, chất này đã được chứng minh là giúp kiểm soát lượng đường trong máu tổng thể.

Hạt điều cũng có hàm lượng carbohydrate thấp, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch. Hạt điều rất giàu đồng và kẽm, 2 chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Những điều cần lưu ý

Hạt điều có hàm lượng calo cao, vì vậy hãy chú ý đến khẩu phần ăn. Chuyên gia Mroz-Planells khuyên hãy ăn với khẩu phần nhỏ - khoảng 38 g hoặc khoảng 18 hạt, theo WebMD.