Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món ăn vặt ngày tết cùng lúc giảm đường huyết, mỡ máu, ngừa đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
17/02/2026 08:54 GMT+7

Hộp mứt tết thường có hạt điều thơm ngon. Hạt điều được yêu thích bởi hương vị đậm đà và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Mroz-Planells nói: Hạt điều không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và dinh dưỡng. Chúng chứa chất béo lành mạnh, chất xơ và nhiều loại vitamin, khoáng chất và giàu polyphenol chống oxy giúp giảm viêm tổng thể trong cơ thể, theo trang tin y khoa WebMD.

Những lợi ích của hạt điều

Giàu protein, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa như polyphenol, hạt điều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Giảm cholesterol. Mặc dù hạt điều chứa chất béo nhưng nghiên cứu cho thấy ăn lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày trong 28 ngày đã giảm tổng lượng cholesterol gần 4 điểm và giảm mức cholesterol "xấu" khoảng 5 điểm.

Món ăn vặt ngày tết cùng lúc giảm đường huyết, mỡ máu, ngừa đột quỵ - Ảnh 1.

Hạt điều không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và dinh dưỡng

Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ các loại hạt cây như hạt điều giúp giảm tới 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Chuyên gia Mroz-Planells giải thích: Thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa lành mạnh từ hạt điều giúp bảo vệ tim mạch tốt hơn. Các nghiên cứu khác cho thấy hạt điều có thể giúp giảm huyết áp. Hạt điều cũng rất giàu magie, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ, xảy ra khi tim không nhận đủ máu.

Giảm nguy cơ đột quỵ. Magie trong hạt điều có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Hiệu quả đặc biệt mạnh mẽ đối với đột quỵ xuất huyết, xảy ra khi một mạch máu yếu bị vỡ và máu tràn vào não.

Phòng ngừa và quản lý bệnh tiểu đường. Chế độ ăn nhiều hạt điều có thể giúp giảm lượng đường trong máu tổng thể. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy người bệnh tiểu đường thay thế 10% lượng calo hằng ngày bằng hạt điều trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể mức insulin.

Chuyên gia Mroz-Planells giải thích: Hạt điều rất giàu magie, chất này đã được chứng minh là giúp kiểm soát lượng đường trong máu tổng thể.

Hạt điều cũng có hàm lượng carbohydrate thấp, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch. Hạt điều rất giàu đồng và kẽm, 2 chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Những điều cần lưu ý

Hạt điều có hàm lượng calo cao, vì vậy hãy chú ý đến khẩu phần ăn. Chuyên gia Mroz-Planells khuyên hãy ăn với khẩu phần nhỏ - khoảng 38 g hoặc khoảng 18 hạt, theo WebMD.

Tin liên quan

Tết, người tiểu đường cần tập thể dục thế nào để ổn định đường huyết?

Tết, người tiểu đường cần tập thể dục thế nào để ổn định đường huyết?

Tết là thời điểm trong nhà có rất nhiều món ăn và lịch trình sinh hoạt thay đổi. Những điều này dễ làm đường huyết tăng cao, đặc biệt ở người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

Đường huyết Mỡ máu ngừa đột quỵ Hạt điều bệnh tiểu đường Hệ miễn dịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận