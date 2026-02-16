Tết, người tiểu đường cần tập thể dục thế nào để ổn định đường huyết?

Khi chúng ta vận động, các tế bào cơ sẽ tăng hấp thu đường glucose từ máu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hoóc môn insulin. Điều này đặc biệt có lợi sau bữa ăn, khi lượng đường trong máu đang tăng cao, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Squat là bài tập có tác dụng duy trì sức mạnh cơ chân và giúp kiểm soát đường huyết ẢNH: AI

Trong thực tế dịp tết, giải pháp đơn giản nhất là đi bộ nhẹ 10-30 phút sau các bữa ăn chính. Nếu không có điều kiện đi bộ liên tục, có thể chia thành các đoạn ngắn 5-10 phút. Một số nghiên cứu cho thấy các đợt vận động ngắn, thậm chí chỉ vài phút đứng dậy và đi lại, cũng giúp cải thiện đường huyết so với ngồi liên tục trong thời gian dài. Điều quan trọng không phải là tập thật nặng mà là tránh ngồi bất động quá lâu sau khi ăn.

Bên cạnh đi bộ, các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp cũng có vai trò quan trọng, đặc biệt nếu duy trì 2-3 lần/tuần. Các động tác đơn giản như squat không tạ, hít đất đều có thể thực hiện ngay tại nhà trong 10-15 phút.

Đối với những người khỏe mạnh, không có bệnh tim mạch hay vấn đề xương khớp, các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) cũng có thể được thực hiện để kiểm soát đường huyết. Ví dụ, chúng ta có thể dành 1 phút bước nhanh hoặc nâng cao gối xen kẽ 1-2 phút đi nhẹ, lặp lại trong khoảng 10-15 phút.

Một phương pháp có tính thực tế cao khác trong dịp tết là hãy ngồi ngắt quãng. Khi xem tivi, trò chuyện hay chơi bài, mọi người có thể đứng dậy đi lại 1-3 phút sau mỗi 20-30 phút. Cách này có thể giúp giảm đường huyết sau ăn. Chúng đặc biệt hữu ích trong những ngày tết vốn dễ ngồi lâu.

Với người đang dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết thì cần lưu ý theo dõi đường huyết khi tăng cường vận động. Mang theo một ít đồ ăn chứa carbohydrate hấp thu nhanh, chẳng hạn kẹo, mật ong, bánh ngọt hay nước ép trái cây, để phòng trường hợp hạ đường huyết. Nếu xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết như run tay, vã mồ hôi lạnh, choáng váng thì hãy ăn nhanh những món mang theo, theo Medical News Today.