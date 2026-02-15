Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia chỉ mẹo ăn uống trong ngày tết cho người bụng yếu

Thiên Lan
Thiên Lan
15/02/2026 11:45 GMT+7

Lễ tết và tiệc tùng thường đi đôi với nhau. Tuy nhiên, ăn uống trong ngày tết liên miên có thể là thảm họa cho đường ruột, đặc biệt đối với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Với những người bị rối loạn chức năng tiêu hóa như bệnh viêm ruột Crohn, hội chứng ruột kích thích và bệnh celiac (không dung nạp gluten) có thể gặp khó khi ăn uống trong ngày tết. Tương tự, người không dung nạp thực phẩm có thể bị đầy hơi, đau bụng và buồn nôn.

Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia khuyên nên thực hiện các bước sau:

Lựa chọn thực phẩm đơn giản hoặc dễ tiêu hóa. Nhiều thành phần mà bạn không dung nạp tốt có thể ẩn mình trên bàn tiệc. Cách hay để tránh là chỉ ăn các loại thực phẩm nguyên chất hoặc ít thành phần như cơm, thịt gà luộc, trứng. Thay vì ăn món hầm gồm nhiều thành phần, hãy chọn món rau luộc đơn giản, theo Healthline.

Chuyên gia chỉ mẹo ăn uống trong ngày tết cho người bụng yếu - Ảnh 1.

Đồ ăn cay có thể khiến dạ dày khó chịu, dẫn đến ợ nóng, trào ngược và ngủ không ngon

Ảnh: AI

Tránh các món cay và béo. Đồ ăn cay khiến dạ dày khó chịu, dẫn đến ợ nóng, trào ngược và ngủ không ngon. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Jacob Skeans (Mỹ) giải thích: Thức ăn cay thường làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu ở dạ dày và ợ nóng, đặc biệt đối với người bị trào ngược dạ dày thực quản. Ông gợi ý nếu lỡ ăn quá nhiều, có thể nhai kẹo cao su để giảm thiểu chứng ợ nóng.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo cũng gây khó chịu. Nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí y sinh Advanced Biomedical Research cho thấy người bị chứng khó tiêu dễ bị đau bụng, đầy hơi sau các bữa ăn nhiều chất béo.

Ăn chậm để giảm phản ứng đường ruột. Ngay cả với những thực phẩm thông thường, ăn quá nhiều cùng một lúc cũng khiến ruột khó chịu. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Harris-Pincus, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Ăn quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa và trào ngược axit. Nếu lỡ ăn quá mức, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (Mỹ) gợi ý nên ăn cam thảo đen hoặc uống trà gừng để làm dịu dạ dày.

Thèm ăn liên tục: Cơ thể đang thiếu gì?

Ngoài ra, uống nhiều nước cũng sẽ hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón sau bữa tiệc.

Dùng men vi sinh. Thường xuyên dùng men vi sinh có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột. Đây là những vi khuẩn "tốt" giúp kích thích và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột, giúp dạ dày xử lý thực phẩm hiệu quả hơn. Có thể dùng thực phẩm bổ sung hoặc ăn các thực phẩm giàu men vi sinh như sữa chua không đường, trà kombucha, bánh mì men tự nhiên và dưa muối, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

ăn uống trong ngày tết sức khỏe đường ruột Đồ ăn cay ăn chậm men vi sinh bệnh viêm ruột Crohn Trà gừng
