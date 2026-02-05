Ăn cay làm đổ mồ hôi có giúp kiểm soát đường huyết?

Thành phần chính tạo vị cay trong ớt là capsaicin. Khi ăn món cay, capsaicin kích hoạt một thụ thể cảm nhận nhiệt gọi là TRPV1. Thủ thể này nằm trên các đầu mút thần kinh cảm giác trên lưỡi, môi, niêm mạc miệng và hầu họng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn cay có thể tạo ra những tác động tích cực ngắn hạn lên đường huyết ẢNH: AI

Thụ thể TRPV1 vốn được kích hoạt khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao. Do đó, não bộ sẽ hiểu tín hiệu cay như một dạng nóng. Kết quả là mạch máu ở cơ, da giãn ra, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn để giúp cơ thể tản nhiệt.

Nhiều nghiên cứu khẳng định hiện tượng đổ mồ hôi sau khi ăn cay là một phản ứng điều hòa thân nhiệt. Đó không phải là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tiêu hao đường glucose trong máu hay đốt mỡ.

Tuy nhiên, capsaicin không chỉ gây cảm giác nóng. Song song với phản ứng đổ mồ hôi, nó còn có thể kích thích quá trình sinh nhiệt, tức là làm tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể trong thời gian ngắn.

Một số nghiên cứu cho thấy sau khi dùng capsaicin hoặc bột ớt, mức tiêu thụ ô xy tăng nhẹ, nhịp tim có thể cao hơn một chút và nhiệt độ ở mô mỡ nâu tăng lên. Mô mỡ nâu là loại mô có khả năng đốt năng lượng để tạo nhiệt. Khi quá trình này diễn ra, đường glucose và a xít béo được huy động làm nhiên liệu, từ đó có thể làm giảm đường huyết sau ăn trong thời gian ngắn.

Do đó, ăn cay có thể tác động đến đường huyết nhưng là tác động gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Hay nói cách khác, bản thân việc đổ mồ hôi do ăn cay không phải là nguyên nhân làm giảm đường huyết. Mồ hôi chủ yếu giúp cơ thể làm mát, không mang theo lượng glucose đáng kể.

Tác động giảm đường huyết là do các quá trình sinh học diễn ra sau khi ăn cay, chẳng hạn như tăng tiêu hao calo và thay đổi tín hiệu hoóc môn. Những quá trình này có thể khiến cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên mức độ thay đổi thường nhỏ.

Do đó, trong bữa ăn hằng ngày, ăn cay không nên được xem như biện pháp kiểm soát đường huyết. Với người khỏe mạnh, ăn cay có thể tạo ra tác động tích cực nhưng không mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết cao như ăn uống lành mạnh, tập luyện và các biện pháp y khoa khác, theo Healthline.