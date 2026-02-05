Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn cay làm đổ mồ hôi có giúp kiểm soát đường huyết?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/02/2026 00:09 GMT+7

Ăn cay khiến cơ thể nóng lên và dễ đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi thường được xem là dấu hiệu cơ thể đang đốt năng lượng, nhờ thế giúp tiêu hao đường huyết. Trên thực tế, tác động này phức tạp hơn nhiều.

Thành phần chính tạo vị cay trong ớt là capsaicin. Khi ăn món cay, capsaicin kích hoạt một thụ thể cảm nhận nhiệt gọi là TRPV1. Thủ thể này nằm trên các đầu mút thần kinh cảm giác trên lưỡi, môi, niêm mạc miệng và hầu họng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn cay làm đổ mồ hôi có giúp kiểm soát đường huyết ? - Ảnh 1.

Ăn cay có thể tạo ra những tác động tích cực ngắn hạn lên đường huyết

ẢNH: AI

Thụ thể TRPV1 vốn được kích hoạt khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao. Do đó, não bộ sẽ hiểu tín hiệu cay như một dạng nóng. Kết quả là mạch máu ở cơ, da giãn ra, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn để giúp cơ thể tản nhiệt.

Nhiều nghiên cứu khẳng định hiện tượng đổ mồ hôi sau khi ăn cay là một phản ứng điều hòa thân nhiệt. Đó không phải là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tiêu hao đường glucose trong máu hay đốt mỡ.

Tuy nhiên, capsaicin không chỉ gây cảm giác nóng. Song song với phản ứng đổ mồ hôi, nó còn có thể kích thích quá trình sinh nhiệt, tức là làm tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể trong thời gian ngắn.

Một số nghiên cứu cho thấy sau khi dùng capsaicin hoặc bột ớt, mức tiêu thụ ô xy tăng nhẹ, nhịp tim có thể cao hơn một chút và nhiệt độ ở mô mỡ nâu tăng lên. Mô mỡ nâu là loại mô có khả năng đốt năng lượng để tạo nhiệt. Khi quá trình này diễn ra, đường glucose và a xít béo được huy động làm nhiên liệu, từ đó có thể làm giảm đường huyết sau ăn trong thời gian ngắn.

Do đó, ăn cay có thể tác động đến đường huyết nhưng là tác động gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Hay nói cách khác, bản thân việc đổ mồ hôi do ăn cay không phải là nguyên nhân làm giảm đường huyết. Mồ hôi chủ yếu giúp cơ thể làm mát, không mang theo lượng glucose đáng kể.

Tác động giảm đường huyết là do các quá trình sinh học diễn ra sau khi ăn cay, chẳng hạn như tăng tiêu hao calo và thay đổi tín hiệu hoóc môn. Những quá trình này có thể khiến cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên mức độ thay đổi thường nhỏ.

Do đó, trong bữa ăn hằng ngày, ăn cay không nên được xem như biện pháp kiểm soát đường huyết. Với người khỏe mạnh, ăn cay có thể tạo ra tác động tích cực nhưng không mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết cao như ăn uống lành mạnh, tập luyện và các biện pháp y khoa khác, theo Healthline.

Tin liên quan

Chuyên gia chỉ cách ăn cơm giúp kiểm soát đường huyết

Chuyên gia chỉ cách ăn cơm giúp kiểm soát đường huyết

Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, đặc biệt tại châu Á. Tuy nhiên, cơm thường bị xem là nguyên nhân khiến đường huyết tăng cao và dễ gây tăng cân.

Khám phá thêm chủ đề

ăn cay Đổ mồ hôi kiểm soát đường huyết đốt mỡ giảm đường huyết Capsaicin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận