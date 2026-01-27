Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra với mức đường huyết?

Thiên Lan
Thiên Lan
27/01/2026 00:26 GMT+7

Nhiều người không thể thiếu trái ớt trong bữa ăn nhờ khả năng kích thích vị giác, giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và đốt mỡ.

Tuy nhiên, liệu hợp chất capsaicin trong ớt có thực sự giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường? Mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thức ăn cay và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường là gì?

Giáo sư - tiến sĩ Emma Laing, chuyên gia dinh dưỡng và thực phẩm tại Đại học Georgia (Mỹ), cho biết: Capsaicin - thành phần chính tạo nên vị cay của ớt - có tác dụng chống lại bệnh tiểu đường thông qua việc kích hoạt các thụ thể tế bào thần kinh giải phóng adrenaline, giúp đốt cháy chất béo và kiểm soát lượng đường trong máu.

Giáo sư Laing giải thích rằng các nghiên cứu cho thấy capsaicin có đặc tính có lợi cho đường ruột, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm viêm, kiểm soát cholesterol và đường huyết. Khi kết hợp ớt với thực phẩm giàu chất xơ hoặc men vi sinh, lợi ích cho sức khỏe đường ruột còn được tăng lên, giúp hệ vi sinh vật đa dạng hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, theo trang web của Đại học Georgia University Of Georgia.

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra với mức đường huyết? - Ảnh 1.

Capsaicin trong ớt có lợi cho đường ruột, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm viêm, kiểm soát cholesterol và đường huyết

Ảnh: AI

Bằng chứng khoa học nói gì?

Nghiên cứu được công bố cuối năm 2024 trên tạp chí khoa học Nature đã chứng minh ăn ớt với độ cay nhẹ thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc phối hợp với Đại học Y khoa Thiên Tân và Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trung Quốc), đã tiến hành một nghiên cứu bao gồm 20.490 người tham gia không mắc bệnh tiểu đường, trong độ tuổi từ 30 đến 79, được theo dõi trong gần 4,5 năm.

Kết quả đã đưa ra những phát hiện bất ngờ:

Ăn cay nói chung giúp giảm 34% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, ăn cay nhẹ từ 3 - 5 ngày một tuần đạt hiệu quả cao nhất, với mức giảm nguy cơ tiểu đường lên tới 55%. Điều thú vị là ăn cay nhẹ đều đặn 6 - 7 ngày một tuần thì hiệu quả lại giảm xuống còn 36% nguy cơ, theo Nature.

Ngược lại, ăn cay ở mức độ vừa phải đến rất cay 1 - 2 lần một tuần, không có tác dụng đáng kể.

Các tác giả đã kết luận: Ăn cay có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, hiệu quả rõ rệt nhất khi duy trì tần suất 3 - 5 ngày một tuần với độ cay nhẹ.

