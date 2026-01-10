Ăn yến mạch bao lâu thì cholesterol có hại bắt đầu giảm?

Thực tế, cholesterol trong máu không phản ứng tức thì với một hay vài bữa ăn riêng lẻ. Nồng độ cholesterol phản ánh cả một quá trình phức tạp liên quan đến gan, ruột và quá trình hấp thu chất béo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để mức cholesterol có hại giảm rõ rệt, mọi người cần duy trì ăn yến mạch với lượng vừa đủ trong ít nhất 4 tuần ẢNH: AI

Yến mạch giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Thế nhưng, để đạt được lợi ích này một cách rõ rệt thì cần được tính bằng tuần, thậm chí bằng tháng. Ngoài ra, những yếu tố tác động đến hiệu quả giảm cholesterol còn phụ thuộc vào lượng beta-glucan hấp thụ, cách chế biến, chế độ ăn tổng thể và mức cholesterol ban đầu của mỗi người.

Sau khi ăn đều yến mạch, trong vài ngày đến khoảng một tuần đầu tiên, người ăn thường chỉ cảm nhận được cảm giác no lâu hơn, tiêu hóa ổn định hơn hoặc ít cảm giác thèm ăn hơn. Trong khi đó, chỉ số cholesterol "xấu" LDL trong máu vẫn chưa thay đổi rõ rệt.

Sau khoảng 2-4 tuần, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn yến mạch đều đặn với lượng beta-glucan đủ sẽ bắt đầu giúp cholesterol LDL trong máu giảm. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn còn khiêm tốn.

Từ 4-8 tuần, mức giảm sẽ rõ rệt hơn, đặc biệt khi yến mạch được dùng để thay thế các thực phẩm giàu chất béo có hại. Nếu duy trì trong 8-12 tuần cùng với lối sống lành mạnh, mức mỡ máu sẽ giảm một cách ổn định.

60-80 gram yến mạch cán vỡ mỗi ngày

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) khuyến nghị mỗi ngày nên nạp khoảng 3 gram beta-glucan để giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Lượng chất xơ hòa tan này tương đương 60-80 gram yến mạch cán vỡ mỗi ngày.

Trên thực tế, yến mạch không làm giảm cholesterol theo kiểu tác động nhanh như thuốc. Thay vào đó, sau khi ăn yến mạch, một loạt cơ chế sinh học diễn ra dần dần.

Chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch tạo độ nhớt trong ruột, giúp giữ a xít mật và cholesterol lại trong ruột rồi đào thải ra ngoài. Khi a xít mật bị thải nhiều hơn, gan buộc phải sử dụng cholesterol trong máu để tổng hợp a xít mật mới, từ đó làm giảm cholesterol "xấu" LDL. Quá trình này cần lặp đi lặp lại hằng ngày trong một khoảng thời gian đủ dài mới giúp cải thiện kết quả xét nghiệm cholesterol, theo Healthline.