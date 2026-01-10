Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn yến mạch bao lâu thì cholesterol có hại bắt đầu giảm?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/01/2026 00:08 GMT+7

Yến mạch là một trong những món ăn tốt nhất cho tim mạch, chủ yếu nhờ có nhiều beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan. Tuy nhiên, nhiều người sau khi ăn yến mạch vài ngày lại thất vọng vì xét nghiệm cholesterol chưa có sự thay đổi.

Thực tế, cholesterol trong máu không phản ứng tức thì với một hay vài bữa ăn riêng lẻ. Nồng độ cholesterol phản ánh cả một quá trình phức tạp liên quan đến gan, ruột và quá trình hấp thu chất béo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn yến mạch bao lâu thì cholesterol có hại bắt đầu giảm ? - Ảnh 1.

Để mức cholesterol có hại giảm rõ rệt, mọi người cần duy trì ăn yến mạch với lượng vừa đủ trong ít nhất 4 tuần

ẢNH: AI

Yến mạch giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Thế nhưng, để đạt được lợi ích này một cách rõ rệt thì cần được tính bằng tuần, thậm chí bằng tháng. Ngoài ra, những yếu tố tác động đến hiệu quả giảm cholesterol còn phụ thuộc vào lượng beta-glucan hấp thụ, cách chế biến, chế độ ăn tổng thể và mức cholesterol ban đầu của mỗi người.

Sau khi ăn đều yến mạch, trong vài ngày đến khoảng một tuần đầu tiên, người ăn thường chỉ cảm nhận được cảm giác no lâu hơn, tiêu hóa ổn định hơn hoặc ít cảm giác thèm ăn hơn. Trong khi đó, chỉ số cholesterol "xấu" LDL trong máu vẫn chưa thay đổi rõ rệt.

Sau khoảng 2-4 tuần, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn yến mạch đều đặn với lượng beta-glucan đủ sẽ bắt đầu giúp cholesterol LDL trong máu giảm. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn còn khiêm tốn.

Từ 4-8 tuần, mức giảm sẽ rõ rệt hơn, đặc biệt khi yến mạch được dùng để thay thế các thực phẩm giàu chất béo có hại. Nếu duy trì trong 8-12 tuần cùng với lối sống lành mạnh, mức mỡ máu sẽ giảm một cách ổn định.

60-80 gram yến mạch cán vỡ mỗi ngày

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) khuyến nghị mỗi ngày nên nạp khoảng 3 gram beta-glucan để giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Lượng chất xơ hòa tan này tương đương 60-80 gram yến mạch cán vỡ mỗi ngày.

Trên thực tế, yến mạch không làm giảm cholesterol theo kiểu tác động nhanh như thuốc. Thay vào đó, sau khi ăn yến mạch, một loạt cơ chế sinh học diễn ra dần dần.

Chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch tạo độ nhớt trong ruột, giúp giữ a xít mật và cholesterol lại trong ruột rồi đào thải ra ngoài. Khi a xít mật bị thải nhiều hơn, gan buộc phải sử dụng cholesterol trong máu để tổng hợp a xít mật mới, từ đó làm giảm cholesterol "xấu" LDL. Quá trình này cần lặp đi lặp lại hằng ngày trong một khoảng thời gian đủ dài mới giúp cải thiện kết quả xét nghiệm cholesterol, theo Healthline.

Tin liên quan

Ăn yến mạch mỗi sáng giúp giảm cholesterol bằng cách nào?

Ăn yến mạch mỗi sáng giúp giảm cholesterol bằng cách nào?

Yến mạch là một trong những món có lợi nhất cho người cholesterol cao. Lợi ích này không chỉ đến từ việc yến mạch ít đường, chất béo mà còn dựa trên những cơ chế sinh học cụ thể đã được nghiên cứu khá rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Yến mạch nồng độ cholesterol Gan ruột Chất béo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận