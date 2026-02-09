Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại gia vị quen thuộc trong tô phở không ngờ cực tốt cho người tiểu đường

Thiên Lan
Thiên Lan
09/02/2026 16:56 GMT+7

Nghiên cứu cho thấy người lớn bị tiền tiểu đường và béo phì, dùng khoảng 1 thìa cà phê quế mỗi ngày trong 4 tuần có mức đường huyết 24 giờ giảm đáng kể.

Quế là gia vị không thể thiếu khi nấu phở bò để tạo hương thơm nồng nàn, vị cay ngọt tự nhiên, giúp nước dùng có chiều sâu, ấm nồng và dậy mùi đặc trưng. Quế thường được nướng thơm cùng hoa hồi, thảo quả, gừng, hành tím trước khi cho vào nồi phở để đạt hương vị chuẩn nhất.

Chuyên gia sức khỏe Ava Durgin, Bệnh viện Duke (Mỹ), giải thích: Chúng ta thường nghĩ đến quế như một gia vị quen thuộc trong nhà bếp. Nhưng loại gia vị ngọt cay này còn có thể hỗ trợ hạ đường huyết và quản lý bệnh hiệu quả, theo chuyên trang sức khỏe Mindbodygreen.

Nghiên cứu cho thấy người lớn bị tiền tiểu đường và béo phì, dùng khoảng 1 thìa cà phê quế mỗi ngày trong 4 tuần, đã đạt được những kết quả sau:

  • Mức đường huyết 24 giờ giảm đáng kể.
  • Lượng đường trong máu tăng vọt sau bữa ăn giảm gần 19%. 
  • Tăng nồng độ GIP, một loại hoóc môn giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. 
  • Nồng độ triglyceride giảm sau bữa ăn, cho thấy những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe tim mạch.
Loại gia vị quen thuộc trong tô phở không ngờ cực tốt cho người tiểu đường - Ảnh 1.

Quế có thể hỗ trợ hạ đường huyết và quản lý bệnh hiệu quả

Ảnh: AI

Tại sao quế làm nên điều kỳ diệu trên?

Chứa chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào. Quế chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bao gồm tiểu đường loại 2.

Mô phỏng Insulin và tăng độ nhạy Insulin. Quế có thể giúp hạ đường huyết bằng cách mô phỏng tác dụng của insulin, giúp di chuyển đường từ máu vào tế bào. Ngoài ra, quế làm tăng độ nhạy insulin. Nghiên cứu cho thấy sử dụng 1,5 g bột quế mỗi ngày trong 12 tuần giúp giảm đáng kể mức insulin lúc đói và cải thiện độ nhạy insulin.

Giảm đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c. Một đánh giá hệ thống năm 2019 kết luận quế làm giảm đáng kể đường huyết lúc đói và tình trạng kháng insulin. Một đánh giá khác năm 2018 báo cáo quế có thể giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c và giảm đường huyết lúc đói lên tới 52,2 mg/dL.

Kiểm soát đường huyết sau ăn và huyết áp. Quế giúp kiểm soát sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn bằng cách làm chậm tốc độ làm trống dạ dày hoặc chặn các enzyme tiêu hóa phân hủy carbohydrate. Ngoài ra, bổ sung ít nhất 2 g quế mỗi ngày trong 8 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Liều lượng khuyên dùng

Hầu hết các nghiên cứu sử dụng từ 1 đến 6 g quế mỗi ngày. Tuy nhiên, quế không được dùng thay thế thuốc. Để an toàn, bệnh nhân tiểu đường nên thảo luận với bác sĩ trước khi thêm quế vào chế độ ăn hằng ngày, theo Healthline.

