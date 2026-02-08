Chuyên gia chỉ thời điểm ăn sáng tốt nhất cho mức đường huyết

Tại sao thời điểm ăn sáng lại quan trọng?

Nghiên cứu của Anh về thời điểm ăn sáng và sức khỏe ở 2.945 người lớn tuổi đã chỉ ra mối liên hệ đáng kinh ngạc: Những người ăn sáng muộn hơn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Cụ thể, cứ mỗi giờ ăn sáng bị trì hoãn, nguy cơ tử vong tăng 8 - 11%. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ mối quan hệ với tuổi thọ, nhưng các phát hiện cho thấy ăn sáng muộn có thể là dấu hiệu chỉ ra nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn sáng trong vòng 1 - 2 tiếng sau khi thức dậy Ảnh: AI

Phó giáo sư, tiến sĩ Robert Mankowski, Đại học Alabama ở Birmingham (Mỹ), giải thích rằng cũng chưa rõ liệu sức khỏe kém dẫn đến ăn sáng muộn hoặc do ăn sáng muộn gây ra những tác động bất lợi đối với sức khỏe. Các yếu tố di truyền, bệnh tật hoặc vấn đề giấc ngủ có thể đã góp phần vào điều này.

Thời điểm ăn sáng tốt nhất

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn sáng trong vòng 1 - 2 tiếng sau khi thức dậy. Chuyên gia Angel Planells, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống của Mỹ, cho biết điều này tạo nền tảng cho sự cân bằng trao đổi chất và ổn định lượng đường trong máu.

Đặc biệt, ăn sáng sớm giúp cải thiện lượng đường trong máu và tăng cường GLP-1 - loại hoóc môn giúp điều chỉnh sự thèm ăn và kiểm soát đường huyết sau khi ăn, thei Verywell Health.

Tính nhất quán là chìa khóa

Bên cạnh việc ăn sớm, duy trì một lịch trình nhất quán là điều quan trọng. Tiến sĩ Matthew Landry từ Đại học UC Irvine (Mỹ), nhấn mạnh rằng giờ ăn sáng tốt nhất là thời điểm mà bạn có thể duy trì đều đặn suốt cả tuần. Việc này báo hiệu cho đồng hồ sinh học bên trong cơ thể bắt đầu làm việc, hỗ trợ nhịp sinh học khỏe mạnh, tránh các vấn đề về huyết áp, tiểu đường và rối loạn tâm trạng. Ăn sáng đều đặn cũng giúp giảm cân và kiểm soát calo tốt hơn.

Lời khuyên cho người khó ăn sáng sớm

Nếu không cảm thấy đói ngay khi thức dậy, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Beth Goodridge, gợi ý hãy dành 60 - 90 phút để tỉnh táo nhưng vẫn đảm bảo trong khung thời gian 2 giờ lành mạnh. Trong thời gian đó có thể chuẩn bị bữa sáng lành mạnh gồm trứng luộc hay cháo yến mạch. Ăn đúng giờ không chỉ ổn định lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì cơ thể khỏe mạnh.