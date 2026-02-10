Vì sao kiểm soát đường huyết tốt lại giúp giảm nguy cơ đột quỵ?

Đường huyết cao gây tổn thương mạch máu thông qua nhiều cơ chế. Một trong những cơ chế quan trọng nhất là rối loạn chức năng nội mô, tức lớp tế bào lót bên trong thành mạch, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tập luyện thường xuyên không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ẢNH: AI

Khi nồng độ đường glucose trong máu tăng cao trong thời gian dài, tế bào nội mô bị tổn thương. Hệ quả làm giảm khả năng giãn mạch và dễ hình thành mảng xơ vữa.

Cùng với đó, nồng độ đường glucose trong máu cao cũng làm tăng sản sinh các gốc tự do. Chúng làm biến đổi cấu trúc protein trong thành mạch, khiến mạch máu trở nên kém đàn hồi và dễ viêm hơn. Những tác động này làm mảng xơ vữa hình thành và dần kém ổn định, dễ bị nứt vỡ và tạo cục máu đông. Cục máu đông có thể gây tắc mạch não dẫn đến đột quỵ.

Ngoài ảnh hưởng đến các động mạch lớn, tăng đường huyết còn làm hư hại các mạch máu nhỏ trong não, gây bệnh lý mạch máu nhỏ. Đây là nguyên nhân của các cơn đột quỵ lacunar, tình trạng mà các nhánh động mạch nhỏ sâu trong não bị tắc.

Do đó, kiểm soát tốt đường huyết sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra các tác động tiêu cực trên. Tuy nhiên, muốn giảm hiệu quả nguy cơ đột quỵ thì cần nhiều hơn là đường huyết. Cụ thể, người bệnh tiểu đường không chỉ kiểm soát đường huyết mà cũng cần cùng lúc kiểm soát cả huyết áp cao, mỡ máu, cân nặng và thói quen hút thuốc.

Một điểm quan trọng khác là tránh hạ đường huyết quá nhiều. Đường huyết hạ quá thấp có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng cấp, làm tăng hoóc môn adrenaline và noradrenaline, gây rối loạn nhịp tim và tăng gánh nặng cho tim. Vì vậy, mục tiêu điều trị luôn là đạt mức đường huyết an toàn, bền vững chứ không phải hạ nhanh bằng mọi giá.

Các chuyên gia khuyến cáo người bị tiểu đường cần kết hợp thay đổi lối sống với dùng thuốc khi cần. Họ cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và không hút thuốc. Đây chính là yếu tố nền tảng. Thuốc men đóng vai trò hỗ trợ khi cần thiết, theo Verywell Health.