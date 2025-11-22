3 loại chất béo giúp tăng testosterone tự nhiên

Để hỗ trợ tăng testosterone tự nhiên, nam giới nên ăn vừa phải các loại chất béo cớ lợi sau:

Dầu ô liu

Chất béo không bão hòa đơn (MUFA) không chỉ tốt cho tim mạch mà còn tạo môi trường thuận lợi để cơ thể tạo hoóc môn một cách khỏe mạnh. Trong nhóm chất béo này, dầu ô liu là một trong những món nổi tiếng nhất, theo tạp chí sức khỏe nam giới Men's Health (Úc).

Các nhà khoa học cho rằng MUFA giúp giữ cho màng tế bào Leydig khỏe mạnh. Tế bào Leydig là tế bào nằm trong tinh hoàn, có nhiệm vụ chính là sản xuất hoóc môn testosterone cho cơ thể nam giới.

Trứng chứa cholesterol, dưỡng chất là nguyên liệu chính cho quá trình tạo ra testosterone ẢNH: AI

Nhờ đó, các enzyme tạo hoóc môn hoạt động tốt hơn và giảm tình trạng căng thẳng ô xy hóa làm cản trở quá trình sản xuất testosterone. Ngoài dầu ô liu nguyên chất, các giàu loại chất béo MUFA khác là trái bơ, hạt điều và hạnh nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới hãy thay thế các loại chất béo có hại như kem, bơ béo bằng MUFA. Không nên ăn vô tội vạ vì ăn nhiều dễ gây tăng cân.

Omega-3

Omega-3 đóng vai trò đa dạng trong sức khỏe sinh sản và nội tiết. Những nghiên cứu ở động vật và người cho thấy omega-3 có thể hỗ trợ hoạt động của tế bào Leydig, giảm viêm cơ thể, cải thiện lưu lượng máu và tín hiệu điều khiển quá trình sản xuất testosterone.

Một số nghiên cứu trên nam giới thừa cân và béo phì cho thấy bổ sung dầu cá giàu omega-3 trong 12 tuần giúp tăng nồng độ testosterone toàn phần so với ban đầu.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên ăn 2 phần cá béo/tuần hoặc bổ sung dầu cá chuẩn hóa theo khuyến nghị y tế. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là hấp thụ omega-3 từ cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá ngừ. Với viên bổ sung, tránh bổ sung quá liều mà không có chỉ định. Điều này là do omega-3 liều cao có thể ảnh hưởng đông máu ở một số trường hợp.

Cholesterol lòng đỏ trứng

Trong một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Strength & Conditioning Research, các nhà khoa học đã so sánh 2 nhóm nam giới luyện tập sức mạnh. Một nhóm ăn 3 quả trứng gồm cả lòng đỏ và trắng ngay sau mỗi buổi tập. Lòng đỏ có chứa cholesterol. Nhóm còn lại chỉ ăn lòng trắng trứng. Sau 12 tuần, kết quả cho thấy nhóm ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng tăng nồng độ testosterone so với nhóm chỉ ăn lòng trắng.

Điều này có nghĩa cholesterol là cần thiết về mặt sinh hóa. Thế nhưng, một điều nam giới cần lưu ý là không nên tìm cách tăng cholesterol bằng cách ăn vô tội vạ. Vì cholesterol chỉ đóng vai trò một phần. Phần còn lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, độ tuổi, trạng thái trao đổi chất, mức hoạt động thể lực..., theo Men's Health.