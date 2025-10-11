Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia: Uống dầu cá omega-3 kèm 5 món này, lợi ích tăng bất ngờ

Thiên Lan
Thiên Lan
11/10/2025 08:09 GMT+7

Dầu cá omega-3 rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, ít ai biết rằng để cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất này, cách uống và kết hợp thực phẩm lại đóng vai trò quan trọng.

Nhiều loại thực phẩm bổ sung rất khó hấp thụ. Và dầu cá omega-3 cũng không ngoại lệ, chất dinh dưỡng này chỉ tan được trong chất béo, nên chỉ có thể được hấp thụ tối đa nếu đi kèm với những món ăn chứa đầy chất béo tốt.

Sau đây, tiến sĩ dược Patricia Mikula, dược sĩ lâm sàng nội trú, đang làm việc tại Mỹ, chỉ ra 5 loại thực phẩm bạn nên ăn kèm khi uống dầu cá omega-3 nhằm giúp cơ thể hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng này, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuyên gia: Uống dầu cá omega-3 kèm 5 món này, lợi ích tăng bất ngờ - Ảnh 1.

Hãy thử kết hợp quả bơ khi uống dầu cá omega-3 vào buổi sáng

Ảnh: AI

Quả bơ

Quả bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tuyệt vời. Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ đặc biệt giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo của cơ thể.

Hãy thử kết hợp quả bơ khi uống dầu cá omega-3 vào buổi sáng.

Dầu ô liu

Dầu ô liu có thể hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như omega-3.

Ngoài ra, dầu hạt lanh hoặc dầu đậu nành có chứa axit alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật. Nó cũng có thể giúp tăng cường hấp thụ thực phẩm bổ sung.

Chế độ ăn này có thể cứu được 15 triệu người mỗi năm

Quả óc chó

Loại hạt này không chỉ là nguồn chất béo lành mạnh giúp hấp thụ omega-3. Thực tế, đây là loại hạt duy nhất cung cấp lượng lớn omega-3. 25 gram quả óc chó cung cấp 2,57 gram ALA.

Hạt Chia

Hạt chia là một nguồn chất béo thực vật mạnh mẽ khác, cũng bổ sung thêm lượng omega-3 cần thiết cho cơ thể. 15 gram hạt chia cũng chứa 5,05 gram ALA, theo Verywell Health.

Cá béo

Cá béo chứa nhiều chất béo lành mạnh và omega-3. Cá béo, như cá hồi và cá thu, cung cấp hai loại axit béo là EPA và DHA.

Cá béo cũng cung cấp protein, magie, selen và nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác. Nếu bạn thích bổ sung trước khi đi ngủ, hãy ăn cá béo vào bữa tối để tăng cường khả năng hấp thụ và bổ sung lượng omega-3 cần thiết hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

