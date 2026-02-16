Hạt dưa, hạt bí và hạt điều: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Hạt dưa có lượng calo cao, khoảng trên 500 calo/100 gram. Điểm nổi bật của loại hạt này là lượng protein khá cao, khoảng 25-30 gram/100 gram, tương đương hoặc cao hơn nhiều loại hạt phổ biến khác, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Hạt dưa giàu protein, hạt bí có lợi thế về khoáng chất, trong khi hạt điều lại có ích cho tim mạch ẢNH: AI

Hạt dưa hấu cũng giàu magiê, kẽm và sắt. Loại hạt này phù hợp cho những người muốn bổ sung protein thực vật. Tuy nhiên, vì nhiều calo nên cần ăn ở mức vừa phải, khoảng một nắm nhỏ mỗi lần.

Trong khi đó, hạt bí là một trong những loại hạt có mật độ dinh dưỡng cao nhất. Trong 100 gram hạt bí chứa khoảng 560 calo, gần 19 gram protein cùng magiê, kẽm và sắt. Chất béo trong hạt bí ngô chủ yếu là chất béo có lợi.

Một điểm đáng chú ý là hạt bí chứa phytosterol, một hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự cholesterol. Phytosterol có thể giúp giảm hấp thu cholesterol ở ruột, từ đó hỗ trợ giảm cholesterol "xấu" LDL trong máu.

Nhờ giàu magiê nên hạt bí được xem là có lợi cho chức năng thần kinh, cơ bắp và chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, giống các loại hạt khác, hạt bí có lượng calo cao và nên ăn vừa phải, đặc biệt nếu đang kiểm soát cân nặng.

Một loại hạt cũng rất phổ biến ngày tết khác là hạt điều. Trong 100 gram hạt điều chứa khoảng 550 calo, 15-18 gram protein và hơn 40 gram chất béo thực vật. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp người bị tiểu đường loại 2 cải thiện cholesterol "tốt" HDL và giảm nhẹ huyết áp tâm thu.

Nếu xét về hàm lượng protein, hạt dưa hấu có lợi thế. Nếu xét về mật độ khoáng chất như magiê và kẽm, hạt bí nổi bật hơn. Còn nếu xét về lợi ích tim mạch được khoa học chứng minh thì hạt điều lại tốt hơn.

Tuy nhiên, điểm chung của cả ba loại là đều giàu calo. Do đó, để tối ưu hóa sức khỏe, mọi người nên ăn một lượng nhỏ khoảng 20-30 gram/ngày, ưu tiên loại không muối, không tẩm đường, nên dùng thay thế các món ăn vặt nhiều đường và tinh bột trắng, theo Eating Well.