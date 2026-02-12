Nghiên cứu mới phát hiện tác dụng bất ngờ của giấc ngủ trưa

Não bộ luôn hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt cả ngày để xử lý thông tin, khiến não quá tải. Thông thường, chỉ sau một giấc ngủ đêm dài 7 tiếng, não mới được phục hồi, cho phép não lưu trữ thông tin mới hiệu quả hơn. Giờ đây, nghiên cứu mới cho biết, một giấc ngủ trưa ngắn cũng có thể làm được điều này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học và Bệnh viện Đại học Geneva, Thụy Sĩ, thực hiện, bao gồm những người tham gia khỏe mạnh, ở độ tuổi trung bình là 25. Họ được chia thành 2 nhóm: Một nhóm ngủ trưa và một nhóm thức trong 2 buổi chiều. Đối với những người ngủ trưa, thời gian ngủ trung bình kéo dài 45 phút.

Giấc ngủ trưa giúp giảm mệt mỏi, cải thiện tâm trạng và tăng cường trí nhớ Ảnh: AI

Kết quả cho thấy chỉ một giấc ngủ trưa ngắn cũng có thể giúp não bộ phục hồi và cải thiện đáng kể khả năng học tập.

Cụ thể, sau giấc ngủ trưa, khả năng hình thành các kết nối mới của não bộ được cải thiện đáng kể, giúp não chuẩn bị tốt hơn để tiếp nhận nội dung mới.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, sự hoạt động quá mức của não khi làm việc vào ban ngày có thể dẫn đến tình trạng "bão hòa", làm giảm khả năng học hỏi của não theo thời gian. Giấc ngủ giúp điều chỉnh hoạt động quá mức này mà không làm mất đi các thông tin quan trọng.

Giáo sư Christoph Nissen, tác giả nghiên cứu, cho biết: Nghiên cứu cho thấy, chỉ sau một giấc ngủ trưa, giúp dọn sạch không gian để những ký ức mới được hình thành.

Các tác giả đã kết luận rằng giấc ngủ trưa ngắn có thể giải tỏa cho não bộ và đưa nó trở lại trạng thái sẵn sàng học tập. Quá trình này đặc biệt có lợi cho những người có khối lượng công việc cao, theo Healthline.