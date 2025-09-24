Lợi ích của giấc ngủ trưa và cách thực hiện đúng

Theo bà Michelle Drerup, tiến sĩ tâm lý học và chuyên gia rối loạn giấc ngủ hành vi tại Mỹ, ngủ trưa đúng cách sẽ giúp con người tận dụng được nhiều lợi ích cho cả tinh thần và thể chất.

Tuy nhiên, bạn nên ngủ vừa đủ để thấy thoải mái nhưng không ngủ quá lâu khiến cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, làm mất đi cảm giác buồn ngủ tự nhiên vào buổi tối, theo trang Cleveland Clinic.

Ngủ trưa đúng cách sẽ giúp con người tận dụng được nhiều lợi ích cho cả tinh thần và thể chất Ảnh: AI

Lợi ích của giấc ngủ trưa

Một giấc ngủ ngắn giúp tăng khả năng tập trung, rút ngắn thời gian phản ứng và cải thiện khả năng suy luận logic.

Người có thói quen ngủ trưa thường ghi nhớ thông tin mới tốt hơn. Bên cạnh đó, ngủ trưa còn giúp giảm sự nóng nảy, giảm tính bốc đồng và hỗ trợ con người bình tĩnh hơn khi đối diện với các công việc khó khăn trong ngày.

Đối với người lớn tuổi, tác dụng của giấc ngủ trưa càng trở nên quan trọng. Khi tuổi tác tăng lên, giấc ngủ ban đêm thường trở nên nông hơn và dễ bị gián đoạn. Nhiều người cao tuổi thức giấc nhiều lần trong đêm và không còn ngủ sâu như trước. Vì vậy, ngủ trưa là giải pháp giúp họ duy trì hoạt động và sự minh mẫn trong ngày.

Mẹo để có giấc ngủ trưa chất lượng

Để có được giấc ngủ trưa hiệu quả, giấc ngủ nên ngắn, từ 15 đến 30 phút là lý tưởng. Khoảng thời gian này đủ để cơ thể cảm thấy sảng khoái mà không rơi vào giai đoạn ngủ sâu khiến tinh thần uể oải khi tỉnh dậy.

Ngủ trưa quá lâu thường làm cơ thể khó lấy lại nhịp độ làm việc và có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Ngủ trưa quá muộn sẽ khiến ban đêm khó ngủ hơn. Người có thói quen sinh hoạt theo giờ giấc thông thường nên tránh ngủ sau 14 hoặc 15 giờ.

Đối với người làm ca đêm, một giấc ngủ ngắn trước khi bắt đầu ca làm việc có thể giúp cơ thể tỉnh táo và duy trì sự tập trung.

Với những người chuẩn bị lái xe đường dài, một giấc ngủ ngắn trước khi khởi hành là lựa chọn hợp lý để đảm bảo an toàn.

Ngủ trưa có thể thay thế giấc ngủ ban đêm không?

Ngủ trưa không thể thay thế giấc ngủ ban đêm. Người trưởng thành cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm để bảo đảm sức khỏe toàn diện.

Giấc ngủ ban đêm chất lượng tốt giúp cơ thể duy trì năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì và nhiều bệnh lý khác.

Ngủ đủ giấc còn giúp tinh thần ổn định và duy trì khả năng làm việc bền bỉ trong ngày. Nếu chỉ dựa vào giấc ngủ trưa để bù đắp cho việc thiếu ngủ vào ban đêm thì cơ thể sẽ không được hưởng hết lợi ích mà giấc ngủ mang lại.