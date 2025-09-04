Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngủ trưa bao nhiêu phút là tốt cho tim?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/09/2025 08:15 GMT+7

Ngủ trưa được khoa học chứng minh là tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Ngủ trưa đúng cách giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, nếu kéo dài quá lâu, ngủ trưa lại có thể gây rủi ro, từ tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, huyết áp cao đến rối loạn sinh học giấc ngủ. Do đó, xác định đúng thời lượng ngủ trưa sẽ giúp tối ưu hóa khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngủ trưa bao nhiêu phút là tốt cho tim ? - Ảnh 1.

Ngủ trưa đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

ẢNH: AI

Nếu ngủ trưa quá lâu, giấc ngủ sẽ đi vào giai đoạn ngủ sâu. Khi tỉnh dậy trong giai đoạn ngủ này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo, mệt mỏi và uể oải.

Trên thực tế, ngủ trưa từ 15 đến 30 phút được coi là thời lượng ngủ trưa tối ưu. Giấc ngủ không chỉ giúp tỉnh táo, tăng cường hiệu suất làm việc, học tập mà còn cải thiện các yếu tố liên quan đến tim mạch, chẳng hạn huyết áp.

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học tại tại trung tâm y tế học thuật Brigham and Women's Hospital (Mỹ) đã khảo sát hơn 3.200 người trưởng thành khỏe mạnh. Kết quả cho thấy những người ngủ trưa dưới 30 phút ít có nguy cơ huyết áp cao hơn so với những người không ngủ trưa. Ngược lại, ngủ trưa lâu hơn 30 phút có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao, chỉ số cholesterol và đường huyết cao.

Ngủ trưa 1-2 ngày/tuần

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy ngủ trưa 1-2 ngày/tuần giảm tới 48% rủi ro gặp các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, ngủ trưa là tốt nhưng không nên ngủ mỗi ngày.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart phát hiện ngủ trưa 1-2 ngày/tuần sẽ mang lại lợi ích tối ưu cho tim mạch. Ngủ trưa 6-7 ngày/tuần không chỉ không mang lại lợi ích mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Thời điểm ngủ trưa lý tưởng là giữa trưa hoặc đầu giờ chiều, khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ. Ngủ sau khung giờ này dễ gây rối loạn nhịp sinh học và ảnh hưởng giấc ngủ chính vào ban đêm, theo Healthline.

Tin liên quan

Thêm lợi ích bất ngờ của ngủ trưa

Thêm lợi ích bất ngờ của ngủ trưa

Viêm khớp dẫn đến đau nhức, sưng tấy và cứng khớp. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Một điều ít người ngờ tới là ngủ trưa cũng góp phần giảm triệu chứng viêm khớp.

Khám phá thêm chủ đề

Ngủ trưa Tim Huyết áp cao đường huyết cao Tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận