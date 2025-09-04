Ngủ trưa bao nhiêu phút là tốt cho tim?

Tuy nhiên, nếu kéo dài quá lâu, ngủ trưa lại có thể gây rủi ro, từ tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, huyết áp cao đến rối loạn sinh học giấc ngủ. Do đó, xác định đúng thời lượng ngủ trưa sẽ giúp tối ưu hóa khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngủ trưa đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể ẢNH: AI

Nếu ngủ trưa quá lâu, giấc ngủ sẽ đi vào giai đoạn ngủ sâu. Khi tỉnh dậy trong giai đoạn ngủ này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo, mệt mỏi và uể oải.

Trên thực tế, ngủ trưa từ 15 đến 30 phút được coi là thời lượng ngủ trưa tối ưu. Giấc ngủ không chỉ giúp tỉnh táo, tăng cường hiệu suất làm việc, học tập mà còn cải thiện các yếu tố liên quan đến tim mạch, chẳng hạn huyết áp.

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học tại tại trung tâm y tế học thuật Brigham and Women's Hospital (Mỹ) đã khảo sát hơn 3.200 người trưởng thành khỏe mạnh. Kết quả cho thấy những người ngủ trưa dưới 30 phút ít có nguy cơ huyết áp cao hơn so với những người không ngủ trưa. Ngược lại, ngủ trưa lâu hơn 30 phút có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao, chỉ số cholesterol và đường huyết cao.

Ngủ trưa 1-2 ngày/tuần

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy ngủ trưa 1-2 ngày/tuần giảm tới 48% rủi ro gặp các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, ngủ trưa là tốt nhưng không nên ngủ mỗi ngày.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart phát hiện ngủ trưa 1-2 ngày/tuần sẽ mang lại lợi ích tối ưu cho tim mạch. Ngủ trưa 6-7 ngày/tuần không chỉ không mang lại lợi ích mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Thời điểm ngủ trưa lý tưởng là giữa trưa hoặc đầu giờ chiều, khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ. Ngủ sau khung giờ này dễ gây rối loạn nhịp sinh học và ảnh hưởng giấc ngủ chính vào ban đêm, theo Healthline.