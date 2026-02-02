Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn hải sản có vỏ thường xuyên: Bổ sung omega-3, tốt cho miễn dịch, não bộ

Như Quyên
Như Quyên
02/02/2026 08:09 GMT+7

Khi ăn các loại hải sản có vỏ (như sò, nghêu, hàu, tôm, cua…) thường xuyên, cơ thể được bổ sung đạm chất lượng cao và nhiều vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Tuy nhiên, việc chế biến và bảo quản an toàn cũng rất quan trọng.

Việc đưa hải sản có vỏ vào một chế độ ăn đa dạng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu protein và vi chất. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe khi bổ sung hải sản hợp lý, theo Health (Mỹ).

Tăng cường hệ miễn dịch

Hải sản có vỏ cung cấp kẽm và selen - 2 khoáng chất giúp củng cố hệ miễn dịch. Kẽm hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch, còn selen giúp điều hòa tình trạng viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

Một số loại như hàu, nghêu chứa hàm lượng kẽm rất cao. Nhiều người thường không nạp đủ kẽm mỗi ngày, vì vậy bổ sung hải sản có vỏ có thể giúp bù đắp thiếu hụt này.

Ăn hải sản có vỏ thường xuyên: Bổ sung omega-3, tốt cho miễn dịch, não bộ- Ảnh 1.

Hải sản có vỏ còn chứa một lượng nhỏ omega-3, hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh

ẢNH: AI

Có lợi cho sức khỏe não bộ

Thiếu B12 có thể gây mệt mỏi, giảm trí nhớ hoặc khó tập trung. Ăn hải sản có vỏ đều đặn giúp đáp ứng nhu cầu B12 của cơ thể, cần thiết để não bộ và hệ thần kinh hoạt động tốt, đồng thời giúp cơ thể tạo hồng cầu.

Ngoài ra, chúng còn chứa một lượng nhỏ omega-3, hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh. Dù không nhiều như cá hồi hay cá mòi, hải sản có vỏ vẫn góp phần vào tổng lượng omega-3 bạn nạp vào.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Hải sản có vỏ kết hợp protein cao - calo thấp, giúp bạn no lâu sau bữa ăn. Protein làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm cảm giác đói, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và cân nặng khi được dùng trong bữa ăn cân đối.

Chúng cũng giàu vitamin và khoáng chất nhưng lại ít calo, nên được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?

Tăng lượng protein nạp vào

Hải sản có vỏ là nguồn protein tốt, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, chúng cung cấp protein với lượng chất béo bão hòa thấp.

Phần lớn hải sản có vỏ chứa hàm lượng thủy ngân thấp. Khác với các loài cá lớn, chúng không tích lũy nhiều thủy ngân, nên là lựa chọn an toàn hơn cho những người ăn hải sản thường xuyên.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm cần lưu ý

Hải sản có vỏ có thể gây dị ứng ở nhiều người, thậm chí phản ứng nặng. Do đó nếu bạn dị ứng hải sản, cần tránh hoàn toàn. Ngoài ra, hải sản sống hoặc nấu chưa chín có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc độc tố. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo nên nấu chín hải sản có vỏ đến khi nhiệt độ bên trong đạt 63°C.

Nếu không bị dị ứng, bạn có thể ăn hải sản có vỏ đã nấu chín vài lần mỗi tuần. Để giảm rủi ro và tăng giá trị dinh dưỡng, nên:

  • Ưu tiên hải sản đã nấu chín, tránh ăn sống.
  • Hấp, luộc, nướng hoặc xào thay vì chiên.
  • Loại bỏ những con không hở vỏ dù đã được nấu chín.
  • Chọn hải sản có nguồn gốc an toàn.
  • Kiểm tra hàm lượng natri trên nhãn sản phẩm đông lạnh hoặc tẩm ướp; nên chọn loại có dưới 15% giá trị khuyến nghị hằng ngày cho mỗi khẩu phần.

Xem thêm bình luận