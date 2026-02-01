3 nhóm người nên thận trọng khi bổ sung omega-3

A xít béo omega-3 giúp giảm chất béo trung tính, cải thiện sức khỏe tim mạch, chức năng não và thị lực. Ngoài ra, omega-3 còn có tác dụng chống viêm, giúp điều hòa miễn dịch khi dùng đúng liều. Chính vì vậy, dầu cá và các sản phẩm bổ sung omega-3 được nhiều người sử dụng như một thói quen lành mạnh, theo chuyên trang Verywell Health (Mỹ).

Những người bị dị ứng nặng với cá và hải sản cần cẩn thận khi dùng viên bổ sung dầu cá ẢNH: AI

Tuy nhiên, bổ sung omega-3 không phải lúc nào cũng phù hợp cho mọi đối tượng. Dưới đây là nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi dùng omega-3.

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Omega-3 có khả năng làm giảm sự kết tập của tiểu cầu, qua đó giảm khả năng đông máu. Tác động này có thể có lợi cho tim mạch, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thế nhưng, ở những người đang dùng thuốc chống đông máu hay kháng tiểu cầu, chẳng hạn warfarin, aspirin hay clopidogrel, thì tác dụng này có thể cộng gộp và làm tăng nguy cơ chảy máu.

Nghiên cứu cho thấy với liều bổ sung bình thường thì nguy cơ chảy máu không tăng đáng kể. Nguy cơ này tăng khi dùng liều cao, đặc biệt là EPA tinh khiết. EPA là một trong những dạng của omega-3.

Do đó, những người đang dùng thuốc chống đông máu không phải là không được dùng omega-3 mà là không nên tự ý dùng. Họ cần trao đổi với bác sĩ để cân nhắc liều dùng, loại omega-3, đồng thời theo dõi chỉ số đông máu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Có tiền sử dị ứng cá hoặc hải sản

Nhiều người cho rằng dầu cá an toàn cho người dị ứng cá vì đã được tinh chế. Nhưng trên thực tế, quá trình tinh chế giúp loại bỏ phần lớn protein gây dị ứng nhưng không phải lúc nào cũng loại bỏ hoàn toàn.

Với những người từng dị ứng nặng với cá hoặc hải sản, nguy cơ phản ứng dị ứng dù thấp nhưng vẫn tồn tại. Trong trường hợp này, lựa chọn an toàn hơn là các sản phẩm omega-3 có nguồn gốc từ tảo. Chúng cung cấp 2 loại omega-3 quan trọng là DHA và EPA mà không liên quan đến protein cá. Nếu vẫn muốn dùng dầu cá, người có tiền sử dị ứng nên tham khảo ý kiến bác sĩ thay vì tự ý thử sản phẩm mới.

Có bệnh chuyển hóa mạn tính

Ở những người rối loạn mỡ máu hoặc đang dùng thuốc hạ lipid, omega-3 có thể ảnh hưởng khác nhau tùy loại sản phẩm. Một số sản phẩm chứa DHA có thể làm tăng nhẹ cholesterol "xấu" LDL ở một số người, trong khi các sản phẩm EPA tinh khiết ít gây tác động này hơn.

Do đó, với người đang kiểm soát cholesterol LDL nghiêm ngặt thì tự bổ sung omega-3 liều cao có thể làm lệch mục tiêu điều trị, theo Verywell Health.