Đi bộ tham quan ngày tết: Người huyết áp cao nên vận động bao nhiêu là vừa?

Đi bộ giúp tim bơm máu hiệu quả hơn và cải thiện chức năng của lớp nội mạc mạch máu. Khi vận động, cơ thể tăng sản xuất nitric oxide, một phân tử giúp làm giãn mạch và hạ huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Khi đi tham quan dịp tết, người bị huyết áp cao nên lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi khi thấy mệt ẢNH: AI

Ngoài ra, đi bộ thường xuyên còn góp phần kiểm soát cân nặng và cải thiện độ nhạy insulin. Đây đều những yếu tố có liên quan mật thiết đến tăng huyết áp.

Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề xuất người trưởng thành nên dành ít nhất 150-300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa phải mỗi tuần. Điều này có thể tương đương khoảng 30 phút đi bộ nhanh trong 5 ngày/tuần.

Trong những ngày đi du lịch hay tham quan các ngôi chùa dịp tết, nếu một người đi bộ liên tục 2-3 tiếng với cường độ vừa phải thì về lý thuyết đã đạt hoặc vượt mức khuyến nghị tối thiểu của cả tuần. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là càng đi nhiều càng tốt, đặc biệt nếu cơ thể chưa quen vận động.

Cường độ vận động đóng vai trò quan trọng. Đi bộ vừa phải thường được hiểu là tốc độ đi bộ phải đủ nhanh để làm tăng nhịp thở. Tuy nhiên, nhịp thở dù nhanh nhưng vẫn có thể nói được những câu ngắn.

Nếu đi quá chậm, lợi ích tim mạch có thể hạn chế. Nếu cố gắng đi quá nhanh trong thời gian dài khi chưa quen, chúng ta có thể cảm thấy choáng váng và rất mệt.

Với người bị huyết áp cao đang dùng thuốc cần lưu ý nguy cơ tụt huyết áp khi đứng lâu hoặc vận động kéo dài trong thời tiết nóng. Điều này đặc biệt cần chú ý với người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc làm chậm nhịp tim.

Mất nước có thể khiến huyết áp dao động, gây chóng mặt hoặc mệt lả. Vì vậy, trong những ngày đi lại nhiều, uống nước đều đặn và nghỉ ngơi xen kẽ là rất cần thiết. Thay vì đi liên tục hàng giờ, chúng ta có thể chia thành các chặng 30-60 phút, sau đó ngồi nghỉ 10-15 phút để cơ thể hồi phục.

Trong trường hợp phải đi lên địa hình dốc, chẳng hạn leo núi, thì người bị huyết áp cao không nên vội vã. Thay vào đó, họ cần lắng nghe cơ thể, hãy đi và nghỉ khi thấy mệt.

Một số dấu hiệu cảnh báo cần dừng lại ngay gồm đau ngực, khó thở, choáng váng, buồn nôn hoặc vã mồ hôi lạnh. Với những người có bệnh tim mạch kèm theo, trong khi huyết áp chưa được kiểm soát ổn định hoặc vừa thay đổi thuốc điều trị, thì nên trao đổi với bác sĩ trước khi tham gia các hoạt động cần đi bộ nhiều, theo Verywellfit.