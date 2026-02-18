Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hạt điều, hạt dưa ngày tết: Lợi hay hại với người tiểu đường?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/02/2026 10:02 GMT+7

Hạt điều, hạt dưa là món quen thuộc trong những ngày tết. Đây là 2 loại hạt mà người tiểu đường có thể ăn nhưng cần một số lưu ý.

Hạt điều giàu chất béo thực vật, protein và các khoáng chất như magiê. Đây là những thành phần có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, sức khỏe tim mạch quan trọng với người tiểu đường vì nguy cơ biến chứng tim mạch của họ sẽ cao hơn người thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tiểu đường có nên ăn hạt điều, hạt dưa ngày Tết? - Ảnh 1.

Hạt dưa và hạt điều đều có lợi cho sức khỏe và nên ăn ở mức vừa phải

ẢNH: AI

Hạt điều có chỉ số đường huyết thấp, khoảng 22-25. Điều này có nghĩa là bản thân hạt điều không làm tăng đường huyết nhanh khi ăn với lượng vừa phải.

Trong khi đó, hạt dưa lại chứa nhiều protein, chất béo và lượng chất xơ đáng kể. Vì giàu protein và chất béo nên hạt dưa không gây tăng đường huyết nhanh.

Với người bị tiểu đường, vấn đề không chỉ nằm ở việc ăn loại hạt nào mà ở lượng ăn. Một nắm nhỏ khoảng 20-30 gram thường cung cấp mức calo vừa phải và có lượng đường thấp. Thế nhưng, nếu mỗi lần ăn từ 100 gram trở lên thì tổng calo sẽ tăng cao, có thể ảnh hưởng đến cân nặng và kiểm soát đường huyết lâu dài. Việc ăn nhiều như vậy thường xuất hiện trong những buổi trò chuyện kéo dài hàng giờ ngày tết.

Hạt điều và hạt dưa dịp tết thường được rang muối đậm, thậm chí tẩm đường hoặc mật. Đây mới là yếu tố đáng lo hơn bản thân loại hạt. Hạt tẩm đường sẽ làm tăng đường huyết, trong khi hạt ướp muối lại ảnh hưởng huyết áp. Trong khi đó, nhiều người tiểu đường cũng đồng thời mắc huyết áp cao.

Vì vậy, lựa chọn tốt hơn là hạt rang khô, không tẩm đường và ít muối. Nếu có thể, hãy chia sẵn một phần nhỏ ra chén rồi ăn dần, thay vì để cả dĩa lớn trước mặt rồi ăn quá tay.

Các loại hạt nói chung được chứng minh có lợi cho tim mạch. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrients cho thấy thường xuyên ăn các loại hạt giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong do tim mạch.

Điều này là do chất béo có lợi trong hạt giúp cải thiện lipid máu, trong khi chất xơ và protein kéo dài cảm giác no. Kết quả là góp phần kiểm soát cân nặng. Ngoài hạt dưa, hạt điều, các loại hạt khác cũng rất có lợi cho sức khỏe là hạt hướng dương, hạt dẻ cười, hạt phỉ và hạt thông, theo Healthline (Mỹ).

Xem thêm bình luận