Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Vì sao tết ăn ít mà vẫn bị đầy hơi, chướng bụng?

Lê Cầm
18/02/2026 08:40 GMT+7

'Trong những ngày tết tôi thường ăn uống không nhiều, nhưng lại thường xuyên bị đau bụng, đầy hơi và khó tiêu kéo dài. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân của tình trạng này'. (Thanh Hải, 39 tuổi, ở Đồng Nai).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Cẩm Thơ, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, trả lời: Cảm giác chướng bụng, khó tiêu trong những ngày lễ tết không chỉ phụ thuộc vào lượng thực phẩm tiêu thụ mà còn liên quan đến sự thay đổi thói quen sinh hoạt, loại thực phẩm sử dụng và nhịp sinh học bị xáo trộn.

Khi ăn uống không đúng bữa lúc ăn quá no, lúc lại nhịn đói khiến dạ dày mất đi nhịp tiết axit ổn định. Bên cạnh đó, thói quen ngồi lâu, ít vận động hoặc nằm ngay sau khi ăn làm nhu động ruột hoạt động kém hiệu quả, khiến thức ăn ứ đọng trong dạ dày. Các món quen thuộc ngày tết như bánh chưng, bánh tét giàu tinh bột và chất béo cũng khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Với một số người có dạ dày nhạy cảm, đồ muối chua, nước giải khát có gas hay rượu bia có thể làm tình trạng chướng bụng, ợ hơi và khó tiêu trở nên rõ rệt hơn.

Bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ như uống trà gừng ấm hoặc massage bụng theo chiều kim đồng hồ để giảm bớt cảm giác căng tức. Hạn chế tối đa các loại đồ uống có cồn và nước ngọt trong những ngày này cũng là cách để bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày đang nhạy cảm.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ?

đầy hơi, đau bụng là triệu chứng thường gặp, nhưng chúng ta không nên chủ quan. Nếu triệu chứng lặp đi lặp lại kéo dài, có thể đó là dấu hiệu của bệnh lý tá tràng, gồm nhiều nguyên nhân khác nhau, bạn nên đi khám tại các phòng khám chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác và điều trị. Đặc biệt, nếu triệu chứng đi kèm các dấu hiệu cảnh báo sau, bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Cơn đau bụng dữ dội, đau quặn từng cơn hoặc đau khu trú tại một điểm (đặc biệt là vùng bụng dưới bên phải hoặc vùng thượng vị). Nôn mửa liên tục, không thể ăn uống. Đi ngoài có máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện bất thường. Sốt cao đi kèm với các triệu chứng tiêu hóa.

Để cải thiện tình trạng này, điều quan trọng nhất là thiết lập lại nhịp sinh học bằng cách ăn uống đúng bữa, đúng giờ. Tránh ăn quá no hoặc nhịn ăn kéo dài; thay vào đó, nên duy trì các bữa phụ như trái cây hoặc các món dễ tiêu để giúp dạ dày hoạt động ổn định hơn. Việc vận động nhẹ khoảng 15-20 phút sau khi ăn thay vì nằm ngay sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tống đẩy khí ra ngoài hiệu quả hơn.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Nhậu ngày tết, uống thêm nhiều 'nước mát' có giúp bảo vệ gan?

Sau những bữa tiệc liên tục, nhiều người tìm đến các loại nước mát với mục đích làm cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên theo chuyên gia, uống đậm đặc hoặc kết hợp nhiều loại cùng lúc, có thể khiến gan, dạ dày chịu thêm áp lực.

Món ăn ngày tết: Ăn sao không nổi mụn, nóng người?

Bác sĩ 24/7: Huyết áp bao nhiêu là chuẩn, nam và nữ có khác nhau?

