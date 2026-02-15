Nhậu ngày tết, uống thêm nhiều 'nước mát' có giúp bảo vệ gan?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 cho biết, về mặt sinh lý, triệu chứng say rượu phần lớn do cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, tích tụ độc chất acetaldehyde, giảm đường huyết, kích ứng dạ dày… và buộc gan phải tăng cường hoạt động để chuyển hóa ethanol.

"Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất sau khi uống rượu vẫn là bù đủ nước, nghỉ ngơi và tránh áp dụng những biện pháp thiếu cơ sở khoa học với kỳ vọng giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Không phải loại nước nào cũng phù hợp trong thời điểm này và việc sử dụng không đúng cách có thể khiến gan và dạ dày chịu thêm áp lực", bác sĩ Hương chia sẻ.

Triệu chứng say rượu phần lớn do cơ thể mất nước, rối loạn điện giải ẢNH: AI

Nước chanh muối

Nước chanh muối thường được lựa chọn vì dễ uống và tạo cảm giác tỉnh táo. Thực tế, chanh cung cấp vitamin C, trong khi muối giúp bù một phần điện giải. Ở người có viêm dạ dày, GERD (trào ngược) hoặc loét, với các loại nước có tính axit đậm đặc có thể làm tăng kích ứng niêm mạc, đặc biệt khi uống lúc đói. Nếu sử dụng, cần pha loãng, uống từng ngụm nhỏ và không nên dùng khi bụng đang trống.

Nước rau má

Nước rau má được nhiều người sử dụng với mục đích làm mát cơ thể. Rau má có tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu nhẹ, giúp giảm cảm giác nóng trong. Dù vậy, uống quá nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt khi cơ thể đang mệt và lạnh sau rượu, sẽ gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc tụt huyết áp ở người thể trạng yếu. Rau má không có tác động vào hệ enzyme để chuyển hóa ethanol.

Nước gừng hoặc trà gừng ấm

Nước gừng hoặc trà gừng ấm có thể phù hợp hơn trong một số trường hợp sau nhậu. Gừng giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó hạn chế tình trạng đầy bụng. Tuy nhiên, gừng có tính cay nóng, nếu dùng quá đặc hoặc uống nhiều có thể gây nóng rát dạ dày, nhất là ở người đang có viêm dạ dày. Cách dùng phù hợp là 3 - 5 lát gừng tươi thái mỏng hãm nước ấm, uống chậm.

Việc lạm dụng các loại "nước mát" với mức độ đậm đặc, lượng nhiều có thể gây hại cho gan, dạ dày ẢNH: AI

Nước atiso

Nước atiso thường được nhắc đến như một loại nước tốt cho gan. Atiso phù hợp hơn trong hỗ trợ rối loạn tiêu hóa do gan mật mạn tính không phải xử trí triệu chứng sau say cấp. Việc sử dụng atiso pha đậm hoặc dùng liên tục với mong muốn cơ thể nhanh hồi phục có thể gây tụt huyết áp hoặc rối loạn tiêu hóa. Trong giai đoạn cơ thể còn mệt và dạ dày nhạy cảm sau rượu, atiso không phải lựa chọn ưu tiên.

"Điều cần lưu ý là không có loại nước nào có thể giúp gan xử lý cồn nhanh hơn một cách rõ rệt. Gan cần thời gian để chuyển hóa rượu và các loại nước chỉ có vai trò hỗ trợ làm dịu triệu chứng. Sau nhậu, lựa chọn an toàn nhất vẫn là nước lọc với lượng vừa đủ, có thể kết hợp dung dịch bù điện giải pha đúng nồng độ. Các loại nước dân gian chỉ nên sử dụng như biện pháp bổ trợ với lượng phù hợp từng người", bác sĩ Hương nhấn mạnh.

Do đó, theo bác sĩ Hương sau những bữa nhậu ngày tết, ưu tiên bù nước đầy đủ, ăn nhẹ dễ tiêu và ngủ đủ giấc là nền tảng quan trọng nhất để cơ thể hồi phục. Việc lạm dụng các loại nước truyền miệng, đặc biệt uống đậm đặc hoặc kết hợp nhiều loại cùng lúc, có thể khiến gan và dạ dày chịu thêm áp lực, đi ngược lại mục tiêu chăm sóc sức khỏe sau tết.