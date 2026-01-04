Nước rau má: Uống mỗi ngày có tốt cho gan?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, lá rau má chứa các triterpenoid (asiaticoside, madecassoside, axit asiatic/madecassic), flavonoid, axit béo và phytosterol có tác dụng chống oxy hóa và các hoạt tính sinh học khác. Các hợp chất này là nền tảng trong điều trị các bệnh về da, làm lành vết thương và giảm lo âu.

Thận trọng khi dùng chiết xuất rau má mỗi ngày

Chiết xuất rau má (Centella asiatica) bảo vệ gan chuột khỏi tổn thương do hóa chất hoặc thuốc bằng cách giảm men gan, các chỉ số stress oxy hóa và viêm nhiễm, đồng thời cải thiện mô học gan. Tuy nhiên đã có báo cáo một loạt ca bệnh: 3 phụ nữ bị viêm gan và vàng da nặng sau 20-60 ngày sử dụng hoạt chất Centella asiatica; tất cả đều cải thiện sau khi ngừng sử dụng. Và 1 người bị tái phát rõ rệt khi dùng lại, điều này ủng hộ giả thuyết về mối quan hệ nhân quả khi sử dụng chiết xuất rau má thường xuyên gây tổn thương gan.

Một nghiên cứu tổng quan có hệ thống ở khu vực Mỹ Latinh về tổn thương gan do thảo dược và thực phẩm chức năng gây ra đã xác định Centella asiatica là một trong những sản phẩm gây ra vấn đề thường được báo cáo nhất.

Nước rau má có nhiều lợi ích tuy nhiên nên tiêu thụ với tần suất và liều lượng phù hợp ẢNH: AI

Cách uống nước rau má an toàn

Hầu hết dữ liệu các nghiên cứu khi sử dụng các chất chiết xuất rau má cô đặc ở động vật, chứ không phải nghiên cứu sử dụng nước rau má (với liều lượng thông thường trong thực phẩm) ở người.

Với lượng tiêu thụ thông thường trong thực phẩm, nguy cơ có lẽ thấp đối với hầu hết người khỏe mạnh, nhưng tổn thương gan nghiêm trọng không thể dự đoán trước vẫn có thể xảy ra , đặc biệt là khi sử dụng hằng ngày trong thời gian dài hoặc bổ sung liều cao.

Liều lượng khuyến khích cho người lớn khỏe mạnh là khoảng 1-3 lần mỗi tuần, với lượng nhỏ, phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về thảo dược khô cho mỗi bữa ăn (tức là không nên dùng ly lớn mỗi ngày) và chú ý kết hợp với một quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh (vì rau củ tươi được biết đến là nguồn gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm nếu điều kiện vệ sinh kém).

Những người mắc bệnh gan hoặc thận, bệnh tự miễn, đang dùng nhiều loại thuốc, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần hết sức thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

"Hiện chưa có nghiên cứu nào xác định tần suất lý tưởng để uống nước ép rau má mỗi tuần. Dữ liệu về độ an toàn và liều lượng hiện có cho thấy nên uống một lượng nhỏ, không nên uống nhiều mỗi ngày, khoảng 1-3 lần mỗi tuần cùng một chế độ ăn uống đa dạng là cách sử dụng phù hợp nhất", bác sĩ Bích Uyên chia sẻ.