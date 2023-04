Ăn uống giải nhiệt mùa nắng nóng: Rau má giải độc, mát gan

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết rau má là loại rau thông dụng ở nước ta, thường được dùng để chế biến thành sinh tố, canh… Đây là những món được ưa thích để thanh nhiệt trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, rau má là một vị thuốc nam phổ biến, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc..

Trong dân gian rau má được dùng để chữa một số chứng bệnh thông thường rất hiệu nghiệm. Rau má có vị đắng, tính hàn, vào 3 kinh can, tỳ và thận, có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tiêu thũng giải độc, dùng chữa các chứng tiết tả mùa hè, bịnh lỵ, vàng da do thấp nhiệt, sỏi đường tiết niệu, bỏng, khái huyết, thổ huyết đau mắt đỏ, dị ứng mẩn ngứa…

Nước rau má thanh nhiệt ngày nắng SHUTTERSTOCK

Để giải nhiệt, trị rôm sẩy, mẩn ngứa, mát gan, lợi tiểu, có thể sử dụng rau má tươi 30 - 100 g rửa sạch, giã nát vắt lấy nước uống hằng ngày hoặc dùng máy xay sinh tố xay nát rồi hòa đường uống.

Dùng rau má, củ sắn dây, hương nhu nấu nước uống để giải say nắng. Ho do cảm phong nhiệt (thanh phế nhiệt) dùng rau má, xạ can, lá hẹ nấu nước uống.

Nghiên cứu thực nghiệm trên chuột, các nhà khoa học nhận thấy rau má có tác dụng trấn tĩnh, an thần thông qua cơ chế tác động trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương. Rau má có tác dụng điều trị các vết ở da và niêm mạc là do các saponin trong dịch chiết có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của tế bào da, làm tăng sinh mạng lưới huyết quản của tổ chức liên kết giúp cho các mô tái tạo nhanh chóng khiến vết thương mau lành.

Mặt khác, rau má còn có tác dụng kháng khuẩn rõ rệt, làm giảm trương lực cơ trơn ở ruột (chống co thắt), hưng phấn nhẹ hô hấp và hạ huyết áp. Trên lâm sàng, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy bột rau má khô uống với liều 3 lần trong một ngày, mỗi lần 5 - 7 g có tác dụng giảm đau khá tốt.