Món ăn ngày tết: Người có cholesterol cao nên ưu tiên loại thịt nào?

Nguyên tắc chung là người có cholesterol cao nên ưu tiên các nguồn protein ít mỡ, đồng thời thay thế một phần thịt đỏ bằng cá hoặc protein thực vật. Họ cũng nên hạn chế các loại thịt chế biến như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ức gà và thịt nạc là những loại thịt chứa ít mỡ ẢNH: AI

Dưới đây là các loại thịt và cách lựa chọn để mọi người có thể giảm nguy cơ làm tăng cholesterol trong máu.

Thịt bò, cừu, dê

Các loại thịt trên cung cấp protein chất lượng cao, sắt và vitamin B12. Tuy nhiên, chúng cũng thường có nhiều mỡ hơn so với thịt gia cầm hoặc cá.

Dù vậy, trong dịp tết, người có cholesterol cao không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn thịt bò, cừu hay dê. Thay vào đó, họ nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên phần nạc như thăn hoặc bắp, đồng thời cắt bỏ mỡ trước khi chế biến.

Thịt heo

Thịt heo là nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn tết. Hàm lượng mỡ trong món ăn phụ thuộc rất nhiều loại thịt và cách chế biến. Thịt ba rọi, sườn hoặc các phần có xen mỡ sẽ chứa nhiều mỡ hơn so với thăn heo hoặc thịt nạc mông.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị khi chọn thịt nên ưu tiên phần nạc và cắt bỏ mỡ trước khi nấu. Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng. Chiên ngập dầu sẽ làm tăng tổng lượng chất béo trong món ăn, trong khi hấp, luộc hoặc nướng ít dầu là lựa chọn có lợi hơn cho tim mạch.

Gia cầm

Gia cầm thường chứa ít mỡ hơn so với nhiều phần thịt đỏ, đặc biệt là phần ức. Tuy nhiên, phần da của gà, vịt, ngỗng lại chứa nhiều chất béo có hại. Do đó, khi chế biến, nên cắt bỏ da và lớp mỡ dưới da trước khi ăn. Trong bữa ăn tết, nếu có gà luộc hoặc vịt quay, người có cholesterol cao nên chọn phần thịt nạc và hạn chế ăn da.

Cá

Cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, chứa a xít béo omega-3. Omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính trong máu và có lợi cho sức khỏe tim mạch. Vì vậy, trong dịp tết, các món cá hấp hoặc nướng sẽ là lựa chọn tốt hơn so với các món thịt nhiều mỡ, theo Eating Well.