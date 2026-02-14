Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món ăn ngày tết: Người có cholesterol cao nên ưu tiên loại thịt nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/02/2026 00:10 GMT+7

Các món ăn ngày tết dễ khiến nồng độ cholesterol trong máu tăng lên. Thịt là một trong những thủ phạm phổ biến nhất. Điều này không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn thịt mà quan trọng là biết chọn loại phù hợp.

Nguyên tắc chung là người có cholesterol cao nên ưu tiên các nguồn protein ít mỡ, đồng thời thay thế một phần thịt đỏ bằng cá hoặc protein thực vật. Họ cũng nên hạn chế các loại thịt chế biến như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Món ăn ngày tết: Người có cholesterol cao nên ưu tiên loại thịt nào? - Ảnh 1.

Ức gà và thịt nạc là những loại thịt chứa ít mỡ

ẢNH: AI

Dưới đây là các loại thịt và cách lựa chọn để mọi người có thể giảm nguy cơ làm tăng cholesterol trong máu.

Thịt bò, cừu, dê

Các loại thịt trên cung cấp protein chất lượng cao, sắt và vitamin B12. Tuy nhiên, chúng cũng thường có nhiều mỡ hơn so với thịt gia cầm hoặc cá.

Dù vậy, trong dịp tết, người có cholesterol cao không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn thịt bò, cừu hay dê. Thay vào đó, họ nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên phần nạc như thăn hoặc bắp, đồng thời cắt bỏ mỡ trước khi chế biến.

Thịt heo

Thịt heo là nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn tết. Hàm lượng mỡ trong món ăn phụ thuộc rất nhiều loại thịt và cách chế biến. Thịt ba rọi, sườn hoặc các phần có xen mỡ sẽ chứa nhiều mỡ hơn so với thăn heo hoặc thịt nạc mông.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị khi chọn thịt nên ưu tiên phần nạc và cắt bỏ mỡ trước khi nấu. Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng. Chiên ngập dầu sẽ làm tăng tổng lượng chất béo trong món ăn, trong khi hấp, luộc hoặc nướng ít dầu là lựa chọn có lợi hơn cho tim mạch.

Gia cầm

Gia cầm thường chứa ít mỡ hơn so với nhiều phần thịt đỏ, đặc biệt là phần ức. Tuy nhiên, phần da của gà, vịt, ngỗng lại chứa nhiều chất béo có hại. Do đó, khi chế biến, nên cắt bỏ da và lớp mỡ dưới da trước khi ăn. Trong bữa ăn tết, nếu có gà luộc hoặc vịt quay, người có cholesterol cao nên chọn phần thịt nạc và hạn chế ăn da.

Cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, chứa a xít béo omega-3. Omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính trong máu và có lợi cho sức khỏe tim mạch. Vì vậy, trong dịp tết, các món cá hấp hoặc nướng sẽ là lựa chọn tốt hơn so với các món thịt nhiều mỡ, theo Eating Well.

Tin liên quan

Trứng với thịt đỏ: Loại nào tốt cho đường huyết hơn?

Trứng với thịt đỏ: Loại nào tốt cho đường huyết hơn?

Khi so sánh trứng và thịt đỏ về mức độ ảnh hưởng đến đường huyết, nhiều người thường nghĩ đến việc giữa 2 món này, món nào làm tăng đường nhiều hơn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là cả 2 món này đều không chứa đường bột.

Khám phá thêm chủ đề

mỡ máu cao thịt sức khỏe thịt đỏ Cholesterol món ăn ngày Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận