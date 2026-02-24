Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đo huyết áp tại nhà tưởng đơn giản, nhưng nhiều người có thể làm sai

Thiên Lan
Thiên Lan
24/02/2026 11:44 GMT+7

Mặc dù đo huyết áp khá đơn giản nhưng một vài sai lầm có thể làm sai lệch kết quả mà nhiều người thường mắc phải.

Bác sĩ Pramod Tripathi, đang làm việc tại Ấn Độ, trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, đã chỉ ra 10 sai lầm cần tránh khi đo huyết áp, để có kết quả chính xác, theo tờ Hindustan Times.

Đo huyết áp tại nhà: Bác sĩ dặn nhớ tránh sai lầm này! - Ảnh 1.

Nếu mặc áo dài tay, tốt nhất nên xắn tay áo lên để bao cuốn tiếp xúc trực tiếp với da

Ảnh: AI

10 sai lầm cần tránh khi đo huyết áp

  • Để chân lơ lửng trên không: Bàn chân phải được đặt trên mặt đất. 
  • Bắt chéo chân: Hành động này có thể làm tăng chỉ số huyết áp một cách giả tạo. 
  • Để bàng quang đầy: Nên đi tiểu trước khi đo huyết áp. 
  • Cố giữ lưng quá thẳng và cứng: Hãy giữ cho lưng ở trạng thái thư giãn thoải mái. 
  • Đo qua lớp áo: Nếu mặc áo dài tay, tốt nhất nên xắn tay áo lên để bao cuốn tiếp xúc trực tiếp với da. 
  • Đặt sai hướng ống dẫn (đối với máy cơ): Ống nối với bơm phải hướng vào phía trong cơ thể.
  • Đặt tay sai vị trí: Cánh tay đo phải được đặt trên một điểm tựa ngang mức tim, không cao hơn hoặc thấp hơn. 
  • Nói chuyện khi đang đo: Cần ngồi yên lặng vài phút trước và trong khi đo để có kết quả chính xác. 
  • Tiêu thụ trà và cà phê: Những đồ uống này nên được dùng ít nhất nửa giờ trước khi kiểm tra.
  • Đo khi căng thẳng hoặc ngay sau khi tập thể dục: Điều quan trọng là phải thư giãn hoàn toàn.

Bác sĩ Tripathi khuyên: Hãy đo huyết áp 2 lần, cách nhau 5 phút, rồi lấy số trung bình, theo Hindustan Times.

Bác sĩ Tripathi giải thích thêm, nếu số trên vượt quá 130 hoặc 140, có thể động mạch đang cứng dần do tuổi tác. Nếu số dưới tăng cao, có nghĩa là các động mạch nhỏ hơn đang bị thắt lại do dư thừa insulin, căng thẳng thần kinh.

Tầm quan trọng của chỉ số huyết áp

Huyết áp lý tưởng ở người trưởng thành khỏe mạnh thường dưới 120/80 mm Hg.

Huyết áp cao (tăng huyết áp): Đây là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch. Mức quá cao có thể dẫn đến cấp cứu đe dọa tính mạng.

Huyết áp thấp (hạ huyết áp): Gây chóng mặt, ngất xỉu. Nếu quá thấp sẽ hạn chế máu đến các cơ quan chính, khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc.

Tin liên quan

Những lỗi rất thường gặp khi đo huyết áp

Những lỗi rất thường gặp khi đo huyết áp

Không phải mọi trường hợp có kết quả đo huyết áp vượt mức bình thường đều được xem là huyết áp cao. Trên thực tế, huyết áp không phải một chỉ số đứng yên mà dao động theo căng thẳng, vận động, giấc ngủ và cả cách đo.

Khám phá thêm chủ đề

Đo huyết áp Huyết áp cao Huyết áp thấp cách đo huyết áp tại nhà sai lầm khi đo huyết áp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận