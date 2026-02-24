Đo huyết áp tại nhà tưởng đơn giản, nhưng nhiều người có thể làm sai

Bác sĩ Pramod Tripathi, đang làm việc tại Ấn Độ, trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, đã chỉ ra 10 sai lầm cần tránh khi đo huyết áp, để có kết quả chính xác, theo tờ Hindustan Times.

Nếu mặc áo dài tay, tốt nhất nên xắn tay áo lên để bao cuốn tiếp xúc trực tiếp với da Ảnh: AI

10 sai lầm cần tránh khi đo huyết áp

Để chân lơ lửng trên không: Bàn chân phải được đặt trên mặt đất.

Bắt chéo chân: Hành động này có thể làm tăng chỉ số huyết áp một cách giả tạo.

Để bàng quang đầy: Nên đi tiểu trước khi đo huyết áp.

Cố giữ lưng quá thẳng và cứng: Hãy giữ cho lưng ở trạng thái thư giãn thoải mái.

Đo qua lớp áo: Nếu mặc áo dài tay, tốt nhất nên xắn tay áo lên để bao cuốn tiếp xúc trực tiếp với da.

Đặt sai hướng ống dẫn (đối với máy cơ): Ống nối với bơm phải hướng vào phía trong cơ thể.

Đặt tay sai vị trí: Cánh tay đo phải được đặt trên một điểm tựa ngang mức tim, không cao hơn hoặc thấp hơn.

Nói chuyện khi đang đo: Cần ngồi yên lặng vài phút trước và trong khi đo để có kết quả chính xác.

Tiêu thụ trà và cà phê: Những đồ uống này nên được dùng ít nhất nửa giờ trước khi kiểm tra.

Đo khi căng thẳng hoặc ngay sau khi tập thể dục: Điều quan trọng là phải thư giãn hoàn toàn.

Bác sĩ Tripathi khuyên: Hãy đo huyết áp 2 lần, cách nhau 5 phút, rồi lấy số trung bình, theo Hindustan Times.

Bác sĩ Tripathi giải thích thêm, nếu số trên vượt quá 130 hoặc 140, có thể động mạch đang cứng dần do tuổi tác. Nếu số dưới tăng cao, có nghĩa là các động mạch nhỏ hơn đang bị thắt lại do dư thừa insulin, căng thẳng thần kinh.

Tầm quan trọng của chỉ số huyết áp

Huyết áp lý tưởng ở người trưởng thành khỏe mạnh thường dưới 120/80 mm Hg.

Huyết áp cao (tăng huyết áp): Đây là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch. Mức quá cao có thể dẫn đến cấp cứu đe dọa tính mạng.

Huyết áp thấp (hạ huyết áp): Gây chóng mặt, ngất xỉu. Nếu quá thấp sẽ hạn chế máu đến các cơ quan chính, khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc.