Nghiên cứu mới: Ung thư 'ngại' nhất kiểu ăn này

Nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Cancer phát hiện có một chế độ ăn giúp giảm tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đơn vị Dịch tễ học Ung thư thuộc Trường Y Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, với sự tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Các tác giả đã tổng hợp dữ liệu từ hơn 1,8 triệu người đến từ 3 châu lục, bao gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Á, được theo dõi trong 16 năm.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh nguy cơ mắc 17 loại ung thư khác nhau giữa 5 cách ăn:

Ăn thịt.

Ăn thịt gia cầm (không ăn thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn).

Ăn cá và hải sản.

Ăn chay có trứng và sữa.

Ăn thuần chay.

Để phòng tránh ung thư, nên ưu tiên thực phẩm thực vật và hạn chế thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn Ảnh minh họa: AI

Chế độ ăn giúp giảm nguy cơ ung thư

Kết quả đã phát hiện so với ăn thịt đỏ và thịt chế biến, ăn chay có trứng và sữa giúp giảm:

31% nguy cơ đa u tủy xương (một loại ung thư máu).

28% nguy cơ ung thư thận.

21% nguy cơ ung thư tuyến tụy.

12% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

9% nguy cơ ung thư vú, theo British Journal of Cancer.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng những kết quả tích cực này có thể xuất phát từ việc người ăn chay thường tiêu thụ nhiều trái cây, rau quả và chất xơ hơn, đồng thời không ăn thịt chế biến sẵn.

Riêng đối với ung thư đại tràng, trong khi ăn cá và hải sản giúp giảm 15% nguy cơ thì ăn chay có trứng và sữa làm tăng nguy cơ và tăng cả nguy cơ ung thư thực quản. Các nhà nghiên cứu giải thích có thể do chế độ ăn này thiếu một số chất dinh dưỡng vốn chỉ có trong động vật.

Nghiên cứu khác đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu hôm tháng 8.2025 trên tạp chí y sinh The American Journal of Clinical Nutrition, do Trường Y Đại học Loma Linda (Mỹ) thực hiện, bao gồm 79.468 người tham gia, được theo dõi trong gần 8 năm, đã phát hiện so với không ăn chay, thì ăn chay giúp giảm:

12% nguy cơ mắc ung thư nói chung.

45% nguy cơ ung thư dạ dày.

25% nguy cơ ung thư hạch bạch huyết.

21% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Như vậy, tuy có một số khác biệt đối với ung thư đại trực tràng và ung thư thực quản, nhìn chung, tập trung vào thực vật, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến thực sự giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng để phòng tránh ung thư, nên ưu tiên thực phẩm thực vật và hạn chế thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn. Họ cũng nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng giữa các loại ung thư và vai trò của các chế độ ăn khác nhau.