Sức khỏe

3 dấu hiệu cho thấy chế độ ăn đang khiến tiền tiểu đường xấu đi

Ngọc Quý
02/02/2026 00:07 GMT+7

Tiền tiểu đường là tình trạng đường huyết đã cao hơn mức bình thường nhưng chưa đến ngưỡng được chẩn đoán là tiểu đường loại 2. Ở giai đoạn này, thay đổi chế độ ăn uống có thể tạo ra khác biệt rất lớn với sức khỏe.

Cụ thể, cách ăn uống có thể giúp đường huyết ổn định trở lại hoặc khiến bệnh tiến triển nhanh hơn lên tiểu đường loại 2. Vấn đề là nhiều người nghĩ rằng họ đang ăn uống lành mạnh nhưng thực tế là chế độ ăn đó vẫn âm thầm làm đường huyết xấu đi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

3 dấu hiệu cảnh báo chế độ ăn đang làm tiền tiểu đường nặng hơn - Ảnh 1.

Vòng bụng tăng lên ở người tiền tiểu đường là dấu hiệu cho thấy tình trạng đường huyết có thể đang tệ đi

ẢNH: AI

Nếu xuất hiện một hay nhiều dấu hiệu dưới đây, đó là lúc người bị tiền tiểu đường nên xem lại cách ăn uống và trao đổi với bác sĩ.

Đường huyết sau ăn thường xuyên cao

Một dấu hiệu rất điển hình là sau bữa ăn khoảng 1–2 giờ, cơ thể cảm thấy uể oải, buồn ngủ, khát nước hoặc choáng nhẹ. Nếu đo đường huyết, người bệnh có thể thấy chỉ số tăng khá cao so với bình thường. Điều này thường xảy ra khi bữa ăn chứa nhiều tinh bột tinh trắng và đường, chẳng hạn cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở, bánh ngọt hoặc nước ngọt.

Khi ăn những món này, đường glucose trong máu tăng nhanh, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin để xử lý. Lặp đi lặp lại tình trạng này khiến tế bào phản ứng ngày càng kém với insulin, làm tiền tiểu đường tiến triển. Ngược lại, nếu bữa ăn có đủ rau, chất xơ và protein, đường huyết sẽ tăng chậm và ổn định hơn.

Vòng bụng tăng lên

Có những người không tăng cân rõ rệt nhưng lại thấy bụng to hơn, quần áo chật phần eo. Đây là dấu hiệu của tăng mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng làm cơ thể giảm nhạy cảm với insulin, khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Chế độ ăn nhiều calo, nhiều đường, rượu bia, dầu mỡ sẽ khiến mỡ nội tạng tích nhanh. Vì vậy, nếu thấy vòng eo tăng lên thì rất có thể chế độ ăn hiện tại đang góp phần làm tiền tiểu đường nặng hơn.

Ăn rất ít rau, protein

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm hấp thu đường từ thức ăn vào máu. Nếu bữa ăn chủ yếu là cơm trắng, bánh mì trắng, thịt mỡ và ít rau, rất ít đậu hoặc ngũ cốc nguyên hạt, thì đường huyết sẽ dễ tăng nhanh sau ăn.

Ngoài tác dụng kiểm soát đường huyết, chất xơ còn giúp no lâu, kích thích hệ vi sinh đường ruột và gián tiếp cải thiện phản ứng insulin. Do đó, chế độ ăn thiếu chất xơ trong thời gian dài khiến tiền tiểu đường khó cải thiện, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
