Thời sự Dân sinh

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có thêm cơ sở điều trị tại Phong Điền

Duy Tân
31/12/2025 19:04 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chính thức tiếp nhận cơ sở điều trị thứ 3 tại Phong Điền; đồng thời khánh thành khu khám bệnh theo yêu cầu và đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Chiều 31.12, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện khánh thành khu khám bệnh theo yêu cầu, khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 3 Phong Điền, ra mắt hệ thống máy CT Scanner - siêu âm - nội soi.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có thêm cơ sở điều trị tại Phong Điền - Ảnh 1.

Bác sĩ Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (thứ 3 từ phải qua), nhận bảng tiếp nhận đầu tư 2 hệ thống xạ trị - CT Scanner mô phỏng

ẢNH: DUY TÂN

Bác sĩ Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, cho biết bệnh viện đang hoạt động với 2 cơ sở điều trị, quy mô 400 giường bệnh, thực kê 430 giường. Việc tiếp nhận cơ sở Bệnh viện Phong Điền (cũ) để phát triển thành cơ sở 3 sẽ giúp mở rộng không gian khám, điều trị đa khoa và ung bướu, đồng thời giảm tải cho các cơ sở hiện hữu. Cơ sở 3 Phong Điền sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 1.1.2026. Giai đoạn 1, quy mô của cơ sở này là 120 giường bệnh, giai đoạn 2 dự kiến mở rộng lên 400 giường.

Cùng ngày, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã khánh thành khu khám bệnh theo yêu cầu với không gian khang trang. Bên cạnh đó, bệnh viện chính thức đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác thăm khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có thêm cơ sở điều trị tại Phong Điền - Ảnh 2.

Bên trong khu vực phòng chụp CT Scanner của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

ẢNH: DUY TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, TP.Cần Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ mua 2 máy xạ trị mới cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Cùng với đó là đã hoàn thành thủ tục tái khởi động bệnh viện quy mô 500 giường và hy vọng dự án khánh thành trong năm 2026. Với cơ sở mới có thêm 4 hệ thống xạ trị hiện đại, nâng số lượng hệ thống xạ trị lên 6, trở thành bệnh viện hiện đại bậc nhất miền Tây.

Các thủ tục liên quan Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang được hoàn tất. Ngành y tế Cần Thơ cũng đang chuẩn bị mặt bằng lắp đặt máy. Dự kiến, một hệ thống xạ trị được đặt tại cơ sở 1 của bệnh viện trên đường Châu Văn Liêm (P.Ninh Kiều) và một hệ thống đặt tại cơ sở 3 Phong Điền.


Xem thêm bình luận