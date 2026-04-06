Khởi tố chủ hộ kinh doanh trốn thuế, gây thất thu 2,1 tỉ đồng

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H (chủ hộ kinh doanh ở xã Krông Á) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hộ kinh doanh M.T.H hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp. Sau khi thu mua, bà H. bán lại cho các doanh nghiệp nhằm hưởng phần chênh lệch giá. Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán theo quy định.

Tuy nhiên, trong năm 2022, dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỉ đồng nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900.000 đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, hộ kinh doanh M.T.H đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định.

Với hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, hộ kinh doanh M.T.H gây thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỉ đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.