Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố chủ hộ kinh doanh trốn thuế, gây thất thu 2,1 tỉ đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
06/04/2026 19:36 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố chủ hộ kinh doanh không thực hiện kê khai theo quy định nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước 2,1 tỉ đồng.

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H (chủ hộ kinh doanh ở xã Krông Á) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hộ kinh doanh M.T.H hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp. Sau khi thu mua, bà H. bán lại cho các doanh nghiệp nhằm hưởng phần chênh lệch giá. Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán theo quy định.

Khởi tố chủ hộ kinh doanh trốn thuế, gây thất thu 2,1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố hộ kinh doanh M.T.H để điều tra về hành vi trốn thuế

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Tuy nhiên, trong năm 2022, dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỉ đồng nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900.000 đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, hộ kinh doanh M.T.H đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định.

Với hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, hộ kinh doanh M.T.H gây thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỉ đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty CP Rạng Đông bị truy tố tội trốn thuế

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông và ông Lê Hoàng Ngân, Tổng giám đốc doanh nghiệp này, cùng bị truy tố về tội trốn thuế.

Khám phá thêm chủ đề

trốn thuế Kê khai thuế Đắk Lắk hộ kinh doanh Nộp thuế thất thu ngân sách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận