Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty CP Rạng Đông bị truy tố tội trốn thuế

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án khai thác titan trái phép hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện sai phạm lớn về thuế, liên quan đến Công ty CP Rạng Đông - một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ).

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Nguyễn Văn Đông ẢNH: T.H

Theo cáo trạng, Công ty CP Rạng Đông là doanh nghiệp tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Đông làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của các công ty thành viên, nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của cả "hệ sinh thái".

Để vận hành hệ thống, ông Đông giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ ông Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Rạng Đông) phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty; còn Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ ông Đông, Phó trưởng Phòng Tài chính đầu tư Công ty CP Rạng Đông) sẽ quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình (Công ty Sông Bình). Doanh nghiệp này có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Trốn thuế bằng chiêu bán quặng 2 giá

Cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty CP Rạng Đông khó khăn, do cần tiền mặt chi tiêu nên Lê Hoàng Ngân báo cáo và được ông Đông đồng ý "phương án tháo gỡ".

Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) được giao nhiệm vụ trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite (khoáng vật titan-sắt oxide có từ tính yếu) của Công ty Sông Bình, rằng giá bán thực tế sẽ cao hơn giá ghi trên hợp đồng và xuất hóa đơn.

Với số tiền chênh lệch, khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt, giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý, đưa cho ông Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đúng thỏa thuận, từ tháng 12.2023 - 9.2024, Trần Thị Lê Vi Vân (lao động tự do) đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115,5 tỉ đồng của Công ty Sông Bình.

Trong đó, phần chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán là 16,5 tỉ đồng. Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế hơn 3,8 tỉ đồng.

Chủ tịch Công ty CP Rạng Đông giữ vai trò chủ mưu

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Đông cùng các bị can Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy, Trần Thị Lê Vi Vân khai nhận đã bàn bạc, thống nhất việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn theo giá thấp hơn giá trị thanh toán thực tế.

Phần tiền chênh lệch chuyển cho ông Đông sử dụng, không liên quan hoạt động kế toán của công ty, gây thất thoát thuế.

Viện KSND tối cao xác định ông Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức.

Đối với thủ quỹ và thư ký của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông, những người này có hành vi kiểm đếm, nhận tiền do bị can Vân chuyển đến nhưng không biết về việc Công ty Sông Bình xuất hóa đơn bán quặng với giá thấp hơn giá bán thực tế. Vì vậy, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Tương tự, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Sông Bình dù thực hiện ký hợp đồng bán quặng, kế toán trưởng Công ty Sông Bình thực hiện xuất hóa đơn bán quặng, song các cá nhân này không tham gia trao đổi, thỏa thuận với khách hàng, không biết việc bán quặng với giá thực tế cao hơn giá xuất hóa đơn. Do đó, không có căn cứ xem xét xử lý hình sự.