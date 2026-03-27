10 doanh nghiệp tố giác cựu giám đốc thuộc Bộ Y tế nhận hối lộ

Trong bản cáo trạng được ban hành mới đây, Viện KSND tối cao xác định quá trình xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Đặc biệt, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện hành vi đưa, nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng, giữa các nhà thầu và cựu quan chức thuộc Bộ Y tế.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng ẢNH: T.N

Nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc

Vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức bị khởi tố vào tháng 6.2025. Quá trình điều tra, Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu thi công, do đích thân chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đứng tên.

Những người này tố bị ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) đưa ra "yêu sách" rằng khi được chủ đầu tư thanh toán, tạm ứng thì phải trích "hoa hồng" 5%. Để được tạo điều kiện và không bị gây khó khăn, họ đồng ý thực hiện theo.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định có căn cứ cho thấy 10 nhà thầu đã trực tiếp đưa cho ông Thắng tổng cộng 88,4 tỉ đồng.

Đến tháng 9.2017, ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhận công việc tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, dù không trực tiếp thỏa thuận với các nhà thầu nhưng vẫn tiếp tục vận hành "cơ chế" cũ, nhận 12,1 tỉ đồng từ phía doanh nghiệp.

Tài liệu điều tra cho thấy, việc đưa - nhận hối lộ chủ yếu diễn ra ngay tại phòng làm việc của hai cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế.

Đáng chú ý, có thời điểm ông Thắng dù đã về hưu nhưng vẫn yêu cầu nhà thầu phải chi hàng tỉ đồng, với lý do "phải chi tiền cho đoàn kiểm tra".

Tiền hối lộ chia cho những ai?

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận việc cầm 88,4 tỉ đồng từ các nhà thầu, sau đó chi cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD.

Ngoài ra, còn chi cho ông Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỉ đồng, cho ông Trần Văn Sinh (cựu trưởng phòng dự toán) 2,97 tỉ đồng, cho ông Nguyễn Kim Trung (cựu phó trưởng ban) 1,725 tỉ đồng, chi cho một số cá nhân tại Ban Quản lý dự án trọng điểm và các bộ, ngành khác hàng chục tỉ đồng…

Đặc biệt, ông Thắng còn chi tới 2 triệu USD, tương đương hơn 46 tỉ đồng, để "chạy án" nhưng bị lừa và chiếm đoạt.

Về phía mình, ông Tuấn thừa nhận cầm 12,1 tỉ đồng từ các nhà thầu, trong đó đưa cho bà Tiến 5 tỉ đồng, chi cho hoạt động chung của ban 5,89 tỉ đồng, còn lại sử dụng cá nhân.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dù cầm 7,5 tỉ đồng nhưng không bị truy cứu tội nhận hối lộ ẢNH: T.N

Trước lời khai của cấp dưới, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận cầm 2,5 tỉ đồng của ông Thắng và 5 tỉ đồng của ông Tuấn, song không biết nguồn gốc số tiền.

Tương tự, ông Sinh và ông Trung dù thừa nhận cầm tiền nhưng cũng khẳng định không được cho biết về nguồn gốc tiền, khi đưa chỉ nói đây là tiền bồi dưỡng.

10 nhà thầu được miễn trách nhiệm hình sự

Vụ án này chỉ có 2 người bị truy tố tội nhận hối lộ, gồm Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các ông Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung dù nhận tiền song không bị truy cứu tội danh này.

Về phía 10 nhà thầu, cơ quan tiến hành tố tụng xác định họ có hành vi đưa hối lộ nhưng đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Thắng và ông Tuấn.

Nhóm nhà thầu cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Vì vậy, họ được miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời bị kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính.

Khoản 7 điều 364 bộ luật Hình sự quy định người nào bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ tài sản đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ tài sản đã dùng để đưa hối lộ.