Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
26/03/2026 20:50 GMT+7

Ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế vừa bị Ban Thường vụ Thành ủy Huế khai trừ Đảng, vì bị Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao khởi tố về tội nhận hối lộ.

Chiều 26.3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế, sau khi ông Vượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, việc kỷ luật được thực thi hôm qua 25.3, dưới sự chủ trì của ông Phạm Đức Tiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Huế.

Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Huế bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Ông Trần Nhơn Vượng

ẢNH: VKS

Theo đó, đã thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Trần Nhơn Vượng, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa (thành phố Huế), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện KSND thành phố, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Viện KSND thành phố Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận định, vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; làm giảm uy tín cá nhân, không còn đủ tư cách đảng viên.

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh tòa Dân sự TAND thành phố Huế, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bà Vân được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra trước đó.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao sau đó cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nhơn Vượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố ông Trần Xuân Phú (43 tuổi, ở thành phố Huế, Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện KSND thành phố Huế).

Đầu tháng 3.2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân.

Tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh tòa Dân sự TAND thành phố Huế; đồng thời đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận