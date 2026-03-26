Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Chiều 26.3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế, sau khi ông Vượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, việc kỷ luật được thực thi hôm qua 25.3, dưới sự chủ trì của ông Phạm Đức Tiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Huế.



Ông Trần Nhơn Vượng ẢNH: VKS

Theo đó, đã thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Trần Nhơn Vượng, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa (thành phố Huế), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện KSND thành phố, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Huế.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Viện KSND thành phố Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận định, vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; làm giảm uy tín cá nhân, không còn đủ tư cách đảng viên.

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh tòa Dân sự TAND thành phố Huế, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bà Vân được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra trước đó.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao sau đó cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nhơn Vượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố ông Trần Xuân Phú (43 tuổi, ở thành phố Huế, Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện KSND thành phố Huế).

Đầu tháng 3.2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân.