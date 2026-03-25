Cựu giám đốc nhận hối lộ 88 tỉ, 'chạy án' bị lừa 45 tỉ

Như đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can khác trong vụ án liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế bị cáo buộc có nhiều sai phạm về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

Hậu quả khiến 2 bệnh viện phải dừng thi công, "đắp chiếu" suốt thời gian dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ẢNH: T.N

Bà Nguyễn Kim Tiến nhận 7,5 tỉ nhưng không biết tiền từ đâu

Đáng chú ý, ngoài sai phạm liên quan đến các thủ tục trong quá trình xây dựng dự án, Viện KSND tối cao còn xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đã chủ động đưa ra "yêu sách" các nhà thầu phải chi tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Sau khi chi tiền, các nhà thầu đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, vì thế sai phạm bị phanh phui.

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Thắng nhận tổng cộng hơn 88 tỉ đồng, trong đó có hơn 36 tỉ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, nên cơ quan điều tra đã tách hành vi, chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Thời điểm bị can Thắng nghỉ hưu, bị can Tuấn lên thay, tiếp tục vận hành "cơ chế" cũ, nhận tổng cộng hơn 12 tỉ đồng, trong đó 4,5 tỉ đồng nhận từ các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, được tách hành vi.

Bị can Thắng khai số tiền nhận từ các nhà thầu đã chi 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Bị can Tuấn cũng khai đã chi 5 tỉ đồng cho bà này. Song, bà Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần nhận của ông Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng và một lần nhận của ông Tuấn 5 tỉ đồng. Khi nhận, bà không được cho biết về nguồn gốc tiền.

Do có sự mâu thuẫn, cơ quan tiến hành tố tụng cho các bên đối chất. Ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa, bà Tiến cũng không thay đổi về số tiền đã nhận.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức "đắp chiếu" nhiều năm, gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH





600.000 USD đựng trong thùng nước Lavie mang đi "chạy án"

Vẫn theo cáo trạng, tháng 3.2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị bị can Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi với bị can Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Qua giới thiệu từ một cán buộc thuộc Bộ Y tế, ông Thắng đến gặp bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, được biết đến là người có "quan hệ xã hội rộng", để nhờ giúp đỡ.

Sau thời gian trao đổi, bị can Thiêm gọi điện bảo bị can Thắng đến nhà mình, thông báo "đã nhờ được" và yêu cầu bị can Thắng chuẩn bị 2 triệu USD, tương đương hơn 45 tỉ đồng.

Nửa cuối tháng 9.2021, ông Thắng 3 lần đưa tiền cho ông Thiêm. Lần thứ nhất là 1 triệu USD, đựng trong chiếc vali hiệu Samsonite. Lần thứ hai là 600.000 USD, để trong thùng giấy đựng nước Lavie. Lần thứ 3 là 400.000 USD, đựng trong túi xách hiệu Samsonite.

Khai về nguồn gốc số tiền này, bị can Thắng cho biết trích từ tiền các nhà thầu đưa cho mình. Bị can rút tiền mặt, sau đó đến các tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội) đổi sang USD, rồi đưa cho bị can Thiêm.

Về phần mình, bị can Thiêm nhận 2 triệu USD kèm theo hứa hẹn sẽ giúp bị can Thắng không bị xử lý. Tuy nhiên, nhận tiền xong, bị can Thiêm không đưa cho cá nhân, tổ chức nào để tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cũng như bị can Thắng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.